City'nin diğer golleri ise 62 ve 73. dakikalarda Julian Alvarez ile 69. dakikada Palmer'den geldi.

M. City'e 32, 35 ve 59. dakikalarda kaydettiği gollerle hat-trick yapan Erling Haaland maça damgasını vurdu. Geçtiğimiz hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'e 5 gol atan Norveçli yıldız böylece, üst üste 2 maçta toplam 8 gol kaydederek inanılmaz bir istatistiğe imza attı.