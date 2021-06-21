TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

DHA

Ahmet Bozkurt (46) yönetimindeki 07 ANP 175 plakalı otomobil, Kızılağaç Mahallesi D-400 kara yolunda Mehmet Şimşek'in kullandığı 33 VB 603 plakalı TIR'la çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekiplere sevk edildi. DHA'nın haberine göre; ağır yaralanan otomobil sürücüsü Bozkurt, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bozkurt, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.