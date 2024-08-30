Manav tüfekle katletmişti: Emir'den geriye bu görüntü kaldı
Gaziantep'te gürültü yaptığı iddiasıyla mahalledeki manav tarafından pompalı tüfekle öldürülen 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır'ın ağabeyini ziyarete gittiği Kıbrıs'ta asker selamlama görüntüleri ortaya çıktı.
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Güzelvadi Mahallesi'nde 27 Ağustos akşamı manav işleten M.T., oyun oynarken gürültü yaptığını öne sürdüğü Emir Baki Bayındır'ı iş yerinde bulundurduğu pompalı tüfekle vurdu.
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Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Bayındır'ın kanlar içerisinde yere yığıldığını görenler, polise haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Şüpheli kaçarken, Emir Baki Bayındır kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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İlkokul 5'inci sınıf öğrencisi Bayındır'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından Yeşilkent Mezarlığı'nda toprağa verildi.
M.K. gözaltına alınıp, tutuklandı.
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Emir Baki'nin kısa süre önce Kıbrıs'ta çalışan ağabeyi Mehmet Bayındır'ı ziyaret için gittiği ve bu sırada bir askeri selamlama görüntüleri ortaya çıktı.
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Görüntülerde Emir Baki Bayındır'ın askeri duruşu ve selamlamayı askerden öğrendiği anlar yer aldı.
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