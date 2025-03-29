Maltepe mitingi nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
İstanbul Valiliği, Maltepe'de düzenlenecek miting nedeniyle bugün bazı yolların trafiğe kapatıldığını duyurdu
Valilikten yapılan açıklamada, bugün saat 07.00'den itibaren, tedbirler sona erene kadar trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:
"Turgut Özal Bulvarı (Maltepe-Kartal Sahil Yolu) (Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar."
Açıklamada, kapatılan yollara alternatif güzergah olarak D-100 karayolu, Maltepe Bağdat Caddesi'nin kullanılabileceği kaydedildi.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.