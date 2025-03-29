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        Haberler Gündem İstanbul Maltepe'de bir işletmeye zarar veren 4 kişi gözaltına alındı | Son dakika haberleri

        Maltepe'de bir işletmeye zarar veren 4 kişi gözaltına alındı

        Maltepe'de bir işletmeye ve orada oturanlara, bir grubun sözlü ve fiziki saldırıda bulunmasına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 21:49 Güncelleme: 29.03.2025 - 23:30
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        İşletmeye zarar veren 4 kişiye gözaltı
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        İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir işletmeye, bir grup tarafından sözlü ve fiziki saldırıda bulunulduğu belirtildi.

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        Açıklamada, iş yerine ve orada bulunanlara önce sözlü tacizde bulunan grubun, mekanda oturanların cevap vermesi üzerine sandalye fırlatmak suretiyle iş yerine zarar verdiği ifade edildi.

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        Emniyet ekiplerinin çalışmasıyla saldırıyı gerçekleştiren E.T.S, A.İ, E.D. ve Y.K'nin gözaltına alındığı, konuyla ilgili tahkikatın sürdüğü belirtildi.

        Öte yandan, olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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