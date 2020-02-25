25 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tarih kaynaklara göre, 1786'da deniz yoluyla Penang Adası'na gelerek burada İngiliz kolonisi kuran İngiliz kaptan Francis Light, aynı yıl adanın en yüksek tepesine yerleşke kurdu.
AA'nın haberine göre deniz seviyesinden 833 metre yükseklikte yer alan ve Bayrak Direği Tepesi (Bukit Bendera) olarak da adlandırılan yerleşkenin, İngiliz koloni idarecilerinin sıcak iklimli adada kendilerine daha serin dinlenme alanı oluşturmak için inşa edildiği belirtiliyor.
Penang'ın alçak bölgelerinde hava sıcaklığı 29 ila 35 derecede seyrederken tepedeki sıcaklık 20 dereceye kadar düşebiliyor.
MALEZYA'NIN İLK VE TEK FİNÜKÜLER HATTI BURADA
Malezya'nın ilk tepe yerleşkesi, çok sayıda doğal park, tarihi bina ve tarihi füniküler ile ülke turizminin önemli noktalarından birini teşkil ediyor.
Yapımı 1924'te tamamlanan ve yaklaşık 2 kilometrelik uzunluğa sahip demir yolu, Malezya'da ilk ve tek füniküler olma özelliğine sahip.
1789'da inşa edilen Bel Retio Konağı, Penang Tepesi ile özdeşleşmiş tarihi yapıtların başında geliyor.
Malezya topraklarındaki İngiliz hakimiyeti boyunca İngiliz idarecilerin dinlenme yeri olarak kullanılan konak, Malezya'nın bağımsızlığının ardından ilk Başbakan Tunku Abdul Rahman tarafından da kullanıldı.
CAMİ VE HİNDU TAPINAĞI YAN YANA
1966'da inşa edilen Penang Tepe Camisi de Malezya'daki küçük camiler arasında estetik örneği olarak gösteriliyor.
Caminin hemen yanında ise 1800'lerin başında inşa edilmiş Hindu tapınağı Sri Aruloli Thirumurugan yer alıyor.
İki ayrı dine mensup ibadethanenin birbirine çok yakın mesafede bulunması, Malezya'ya gelen turistlere ülkedeki hoşgörü kültürünü somut olarak gösteriyor.
Bölgenin turizmini geliştirmek için 2003'ten bu yana yapılan botanik parklar ve baykuş müzesi de Penang Tepesi'nin uğrak noktaları arasında bulunuyor.
Manzarasıyla da ziyaretçilerin beğenisini toplayan Penang Tepesi'nden, eyaletin merkez şehri George Town ve Melakka Boğazı'nı görebilmek mümkün.
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