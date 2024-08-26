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        Haberler Bilgi Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti ne zaman çekildi?

        Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti filminin konusu ve oyuncu kadrosu

        Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti filmi 26 Ağustos Pazartesi günü televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Anadolu ve Türk tarihinin en önemli olaylarından biri olan Malazgirt Meydan Muharebesi'ni konu edinen film, 2022 yılında vizyona girdi. Yönetmenliğini Özgür Bakar , Bilal Kalyoncu'nun üstlendiği filmin başrollerini Cengiz Coşkun, Caner Kurtaran, Vildan Atasever ve Haluk Piyes paylaşıyor. İşte Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2024 - 18:35 Güncelleme: 26.08.2024 - 19:51
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        • 1

          Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti filmi beyaz perdenin ardından bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor. Aksiyon, tarih ve savaş türündeki filmin senaryosu Bilal Kalyoncu, Özgür Bakar , Alper Kıvılcım tarafından kaleme alınmıştır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte detaylar

        • 2

          MALAZGİRT 1071 BİZANS'IN KIYAMETİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

          Film, Anadolu ve Türk tarihinin en önemli tarihi olaylarından biri olan Malazgirt Meydan Muharebesi'ni (1071) konu edinmektedir.

          Müslüman toplulukları Selçuklu bayrağı altında birleştirme hayali olan Sultan Alparslan, amcası Tuğrul Bey döneminde başlayan Anadolu seferlerini devam ettirir. Bizans'ta yaşanan iç karışıklıklar, Türklerin Anadolu’da hızlıca yol almasının önünü açar. Bu duruma dur demek isteyen Bizans komutanı Romen Diyojen, darbe girişimiyle yönetimi ele geçirmeye çalışsa da, başarılı olamayarak idama mahkum edilir. Kraliçe Ludika'nın bir gece yarısı operasyonu ile Bizans tahtına çıkan Romen Diyojen'in hedefinde ise, Türkleri Anadolu’dan atma düşüncesi vardır.

          İki büyük ordu, Muş'un Malazgirt Ovası'nda karşı karşıya gelecek ve Türklerin bu topraklarda 1000 yıl sürecek serüveni başlayacaktır.

        • 3

          MALAZGİRT 1071 BİZANS'IN KIYAMETİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

          Cengiz Coşkun

          Vildan Atasever

          Haluk Piyes

          Caner Kurtaran

          Hasan Küçükçetin

          İnan Ulaş Torun

          Edip Zeydan

          Mehmet Çelik

        • 4

          MALAZGİRT 1071 BİZANS'IN KIYAMETİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

          Tarihi filmin çekimleri Konya'da ve İstanbul'da yapıldı. Özellikle Konya'da Selçuklu döneminden kalma hanlar, bedestenler ve külliyelerin yanı sıra, Sille'deki 1700 yıllık Aya Elenia Kilisesi de filmin çekim mekanlarının arasında yer aldı.

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