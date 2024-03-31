Malatya Belediye başkan adayları kimlerdir? Malatya Belediyesi hangi partide? Malatya Belediye başkanı kimdir?
Malatya Belediyesi hangi partide? Malatya Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Malatya Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Malatya Belediyesini hangi parti kazandı ve Malatya Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Malatya yerel seçim sonuçları..
Malatya BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Malatya Belediye Başkanlığını 305588 alınan oy ve %68.47 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Selahattin Gürkan kazanmıştır.
Malatya Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
Adalet ve Kalkınma Partisi 8
Cumhuriyet Halk Partisi 3
Milliyetçi Hareket Partisi 1
Bağımsız 1
Malatya BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİSAMİ ER - AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı VELİ AĞBABA - CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ŞEYHMUS GÖÇMEZ - İYİ Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AVNİ TALHA UCUZCU - MEMLEKET Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ABUZER ŞEREFOĞLU - VATAN Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı BENGÜL UĞURLU - BĞMSZ Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı SUAT ERDEM - TKH Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı BİLAL YILDIRIM - YENİDEN REFAH Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı SIDDIK AKTAŞ - ZP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MUTTALİP ÇAPKAN - ANAP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MEHMET COŞKUN - OCAK Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı HÜSNE YAŞAR - TKP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ALİ REŞAT ÖZTÜRK - HAKPAR Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ALİ OSMAN İZCİ - SOL PARTİ Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı BURCU ASLAN - TİP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ABDULVAHAP EKİM - DEM Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı BAYRAM ADİL AKTAŞ - EMEP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MUHAMMET BEKİR İNCEARIK - MP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MEHMET CAHİT KARAKUŞ - DP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MEHMET İLKER DÖNMEZER - HÜDAPAR Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı YÜKSEL AKMERCAN - ABP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı HAKAN ŞİRECİ - BTP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı YUSUF YILMAZ - YTP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı SEMİH KEKLİK - HKP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
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