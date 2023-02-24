Malatya'daki otelin sahibi tutuklandı

DHA

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde Malatya'da da bir çok bina yıkıldı. Yıkılan binalardan biri ise 7 katlı Kırçuval Otel'i oldu.

TVF Erkekler Voleybol 2'nci Ligi 6'ncı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Malatya Büyükşehir Belediyespor takımından 11 voleybolcu ile 4 ampute futbolcu, Battalgazi'de konakladıkları Kırçuval Otel'in ilk depremde yıkılmasıyla enkaz altında kaldı. Vefat edenlerin yakınları otel işletmesi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yaşananların ardından Cumhuriyet Başsavcılığı geniş çaplı soruşturma başlattı. Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda otel sahiplerinden olan Zafer Kırçuval, akşam saatlerinde gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Kırçuval, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.