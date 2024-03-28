Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Malatya'da yabancı uyruklu sahte doktora suçüstü

        Malatya'da yabancı uyruklu sahte doktora suçüstü

        Malatya'da yabancı uyruklu sahte doktor, hastaları muayene ederken suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 15:16 Güncelleme: 28.03.2024 - 15:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yabancı uyruklu sahte doktora suçüstü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Hasan Varol Mahallesi’nde kendisini dahiliye ve kadın doğum doktoru olarak tanıtan S.E'nin para karşılığı Suriye uyruklu bazı kişileri evinde muayene ettiği belirlendi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, S.E. evinde yabancı uyruklu bazı kişileri muayene ederken suçüstü yakalandı.

        EVİNİ HASTANEYE ÇEVİRMİŞ

        Şüphelinin evindeki aramada, 2 steteskop, 2 tansiyon ölçme cihazı, 1 muayene kayıt defteri, 837 muhtelif marka ilaç, 56 bin 500 lira, 2 bin 410 avro ile 1264 dolar ele geçirildi.

        Valilik, gözaltına alınan zanlının, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceğini duyurdu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sahte doktor
        #Malatya
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuzda emekli maaşı masaya yatacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuzda emekli maaşı masaya yatacak
        Eşini kalbinden bıçaklayan caniden şoke eden savunma!
        Eşini kalbinden bıçaklayan caniden şoke eden savunma!
        Yabancıdan borsada 3.5 ayın en yüksek alımı
        Yabancıdan borsada 3.5 ayın en yüksek alımı
        Geminin çarpmasıyla köprü yıkılmıştı: Çalışmalar sürüyor!
        Geminin çarpmasıyla köprü yıkılmıştı: Çalışmalar sürüyor!
        Geceleri nüfusu on binleri geçiyor ama 83 seçmeni var
        Geceleri nüfusu on binleri geçiyor ama 83 seçmeni var
        Hareket halindeki aracın kapısına tutunup polisten kaçmaya çalıştı
        Hareket halindeki aracın kapısına tutunup polisten kaçmaya çalıştı
        Simpsonlar'ın kehaneti yine mi tuttu?
        Simpsonlar'ın kehaneti yine mi tuttu?
        Beşiktaş'ta "U dönüşü" faciası: Semanur yaşam mücadelesi veriyor
        Beşiktaş'ta "U dönüşü" faciası: Semanur yaşam mücadelesi veriyor
        Milyarderler şehri: İstanbul Avrupa'da ilk 5'te
        Milyarderler şehri: İstanbul Avrupa'da ilk 5'te
        Kira beyannamesi için son gün 1 Nisan
        Kira beyannamesi için son gün 1 Nisan
        Çorak araziden ormana 45 yıllık fotoğraf karesinde
        Çorak araziden ormana 45 yıllık fotoğraf karesinde
        Müzikhole kurşun yağmuru! 1 kişi ölmüştü! Flaş gelişme!
        Müzikhole kurşun yağmuru! 1 kişi ölmüştü! Flaş gelişme!
        İdeal 11'ini arıyor!
        İdeal 11'ini arıyor!
        "Bir döneme damga vuracak"
        "Bir döneme damga vuracak"
        "Hakaret, iftira, dayak"
        "Hakaret, iftira, dayak"
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        "Aşk yok"
        "Aşk yok"
        Kakaonun tadı Türkiye'de de acı olacak
        Kakaonun tadı Türkiye'de de acı olacak
        190 milyon kadının sorunu! Kadınlar teşhis almak için 12 yıl bekliyor
        190 milyon kadının sorunu! Kadınlar teşhis almak için 12 yıl bekliyor
        "Kaybedilmiş bir şey yok!"
        "Kaybedilmiş bir şey yok!"
        Habertürk Anasayfa