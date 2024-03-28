Malatya'da yabancı uyruklu sahte doktora suçüstü

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Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Hasan Varol Mahallesi’nde kendisini dahiliye ve kadın doğum doktoru olarak tanıtan S.E'nin para karşılığı Suriye uyruklu bazı kişileri evinde muayene ettiği belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, S.E. evinde yabancı uyruklu bazı kişileri muayene ederken suçüstü yakalandı.

EVİNİ HASTANEYE ÇEVİRMİŞ Şüphelinin evindeki aramada, 2 steteskop, 2 tansiyon ölçme cihazı, 1 muayene kayıt defteri, 837 muhtelif marka ilaç, 56 bin 500 lira, 2 bin 410 avro ile 1264 dolar ele geçirildi. Valilik, gözaltına alınan zanlının, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceğini duyurdu.