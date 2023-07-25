Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Akçadağ ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi mevkisinde O.K, yönetimindeki otomobil ile Ö.A, idaresindeki otomobil çarpıştı.
Olay yerini itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan bir kişiyi kurtardı.
Kazada Muhammet Ensar Sakar (9) olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Ü,S, Ö.A, M.S, K.S. ile M.S, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.