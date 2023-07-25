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        Haberler Gündem Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

        Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 22:23
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        Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
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        Akçadağ ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi mevkisinde O.K, yönetimindeki otomobil ile Ö.A, idaresindeki otomobil çarpıştı.

        Olay yerini itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan bir kişiyi kurtardı.

        Kazada Muhammet Ensar Sakar (9) olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Ü,S, Ö.A, M.S, K.S. ile M.S, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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