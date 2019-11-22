"EVE Mİ KAPANALIM?"



'Çok dışardasın, çok görünme' diye akıl, fikir verenler oluyor. Ne yapalım, eve mi kapanalım? Artık herkesin elinde akıllı telefon var. Herkes paparazzi. Çağ dijital bir çağ ve her şey çok dinamik. Dolayısıyla buna ayak uydurup, bu akışla yaşamak lazım.