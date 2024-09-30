Malatya'da askeri araç, otomobille çarpıştı: 5'i asker 8 yaralı
Malatya'da jandarma devriye aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5'i asker 8 kişi yaralandı
Malatya'da askeri araçla otomobilin çarpışması sonucu 5'i jandarma personeli 8 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen jandarma devriye aracı ile otomobil, Malatya-Sivas karayolunun Kendirli mevkisinde çarpıştı.
5'İ JANDARMA PERSONELİ 8 KİŞİ YARALANDI
Jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği kazada 5'i jandarma personeli 8 kişi yaralandı. AA'nın haberine göre; yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
MALATYA VALİSİ YAVUZ'DAN AÇIKLAMA
Malatya Valisi Seddar Yavuz da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görevden dönen jandarma aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 5’i jandarma personeli 8 kişinin yaralandığını belirterek, "Yaralılar süratle hastanelere ulaştırılmış, tedavilerine başlanmıştır. Acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.
*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.