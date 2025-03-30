Malatya'da 7 milyon 250 bin makaron ele geçirildi - Güncel haberler

Malatya'da 7 milyon 250 bin makaron ele geçirildi - Güncel haberler

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent girişinde durumundan şüphelenilen plakası açıklanmayan bir kamyon durduruldu.

Arama yapılan kamyonun kasasında kolilenmiş halde 7 milyon 250 bin dal bandrolsüz makaron ele geçirildi.

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Makaronlara el koyan ekipler, kamyon şoförü T.T.'yi gözaltına aldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.