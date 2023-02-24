AA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Malatya'da başlatılan hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye'nin farklı illerinden kente gelen uzmanlardan oluşan 53 ekip, Malatya ve ilçelerinde bulunan her binayı kontrol ederek hasar tespiti yapıyor. Hasar tespit çalışmaları tamamlanan binalardan acil yıkılması gerekenler gerekli güvenlik önlemleri alınarak yıkılıyor. Hem deprem hem de ekiplerin müdahalesi sonucu yıkılan binaların enkazları ise geri dönüşüm için il merkezi ile ilçelerde belirlenen depolama alanlarına taşınıyor.

"HAFTA SONUNA KADAR TAMAMLANACAK" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyyüp Karahan, AA muhabirine, hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmalarının hızlı şekilde sürdüğünü söyledi. İl genelinde hasar tespit çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını ifade eden Karahan, "Malatya'da yüzde 92 oranında hasar tespit çalışmamızı tamamladık. Kalan kısmını da hafta sonuna kadar Malatya'da bütün hanelere girip hasar tespitini tamamlamış olacağız. Daha sonra itiraz süreçler başlayacak. Onu da ayrı bir süreç olarak yöneteceğiz" diye konuştu.

"4 BİN YIKILMIŞ YA DA ACİL YIKILICAK BİNA TESPİT ETTİK" Karahan, hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından genel tablonun ortaya çıkacağını anlatarak, şöyle devam etti: "Şu anda yaklaşık 4 bin yıkılmış ya da acil yıkılacak bina olarak tespitini yaptık. Enkaz kaldırma çalışmalarına da böylece başladık. Şu ana kadar 54 binanın enkazın çalışmalarını tamamladık ve kaldırdık. Yaklaşık 30 da acil yıkılması gereken binanın yıkımını tamamladık. Şu an sahada 53 ekibimiz yoğun şekilde çalışıyor."

"GERİ DÖNÜŞÜMÜNÜ SAĞLAYACAK SİSTEMLERİ KURUYORUZ" Yıkılan binaların enkazlarının hızlı şekilde kent merkezinden uzaklaştırıldığına işaret eden Karahan, "İl merkezinde 2 alanımız var. İlçelerimizde de enkazların depolama alanları belirlendi. O alanlarda taşınan atıklarımızı şimdilik biriktiriyoruz. Gerekli güvenlik önlemlerini de aldık. Daha sonra da hızlı şekilde bunların geri dönüşümünü sağlayacak sistemleri kuruyoruz." dedi.