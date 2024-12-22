Makyajınızı çıkarabilir, gıcırdayan kapıları tamir edebilirsiniz! Vazelinin nerelerde kullanılabildiğine inanamayacaksınız!

İnsanlığın en eski cilt bakım ürünlerinden biri olan vazelinin keşfedilme hikayesini bilmeyen var mı? Bilmeyenler için hemen özet geçelim! Küçücük kutulara sıkıştırılan bu katı ama mucizevi jelin 1800'lü yıllarda keşfedildiğini duyup şaşırmayın sakın! Asıl şaşıracağınız şey 1800'lü yıllarda keşfedilmesi değil çünkü, nasıl keşfedildiği...

VAZELİNİN KEŞFEDİLME HİKAYESİ...

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Robert A. Chesebrough, New Yorklu bir kimyager. 1859 yılında ABD'de faaliyet gösteren bir petrol kuyusunda gözlem yapan Chesebrough, petrol kuyularında çalışan işçilerin bir maddeyle başlarının fena halde dertte olduğunu fark eder. Parafine benzeyen bir madde işçilerin pompalarını tıkayıp çalışmalarını zorlaştırıyordur. Ancak işleri yavaşlatan bu maddenin petrol kuyusunda çalışan işçilerin ayaklarında ve vücutlarında oluşan yaraları ve kesikleri iyileştirdiği Chesebrough'un gözünden kaçmaz.

REKLAM Ünlü kimyager bu maddenin incelenmeye değer olduğunu düşünür ve petrol kuyusundan ayrılmadan önce bu maddeyi kavanozlara doldurup yanında New York'a götürür. Chesebrough bu kavanozdaki maddeler üzerinde uzun süre çalışır ve işlenmemiş petrolün bir yan ürünü olan bu maddeyi petrolden ayrıştırarak vazelini 1870 yılında satışa sunar. SADECE CİLTTE Mİ KULLANILIR? İşte annelerimizin, anneannelerimizin ve anneannelerimizin annesine kadar uzanan bir zincirin cilt bakımı ve yara onarımında kullandığı vazelin bu buluştan sonra hayatımıza girer. Vazelin 150 yıldır hayatımızda ve formülü de pek değişmedi. Yaralarımızı iyileştiriyor, kurumuş ve çatlamış cildimizi onarıyor, yanıkların acısını hafifletiyor... Peki vazelini hayatınızın hangi noktalarında kullanabileceğinizi gerçekten biliyor musunuz?

Saç boyarken lekelerden kaçının: Vazelin, jölemsi kaygan kapısıyla cildiniz dışında da pek çok alanda kullanabileceğiniz bir ürün. Saçlarınızı boyarken boynunuzun ve saçınızın dışında teninizde herhangi bir yerin boya lekesi olmamasını istemiyorsanız boyaya başlamadan önce bulaşabilecek yerlere vazelin sürün. Vazelin sürdüğünüz yere boya değse de tutmayacaktır.

REKLAM Mobilyalarınızın kurtarıcısı: Ahşap masa ve sandalyeler ya da kapılar bir süre sonra eklem yerlerindeki bağlantılar nedeniyle gıcırdayabilir. Eklem yerlerine biraz vazelin sürmeyi deneyin! Göreceksiniz, vazelin sayesinde gıcırtılar ortadan kalkacak ve mobilyalarınız daha iyi görünecek. Deri ürünlerinize parlaklık kazandırır: Deri çantalar, montlar ya da ayakkabılar zamanla parlaklığını kaybedebilir. Vazelin ile sildiğiniz bu ürünler parlaklığını geri kazanır ve deriyi beslemiş olursunuz. Deri ürünlerin ömrünü uzatmak için vazelin kullanmayı deneyebilirsiniz.

Makyaj temizlemek için kullanın: Vazelinin cildinize bir zararı yok, faydası var. Yoğun geçen bir günün ardından eve geldiniz, makyajınızı çıkarmak istediniz ama evde makyaj temizleme solüsyonu kalmadığını fark ettiniz! Şimdi ne olacak? Biraz vazelin işinizi görecek... Vazelin cildinizdeki ve gözlerinizdeki makyaj kalıntısını temizler. Yapıştırıcıların kurumasını önler: Çok güçlü yapıştırıcıları ilk defa açıp kullandıktan sonra kapattığınızda kapağının yapışma ihtimali yüksektir. Bu yapışan kapaklardan sıkıldıysanız işiniz bittikten sonra yapıştırıcının kapağını kapatmadan önce biraz vazelin sürün. Böylece kapak yapıştırıcının ağzına yapışmaz.

Fermuarlarınızı kırmadan kurtarır: Bazen çantanızın bazen ceketinizin fermuarı tutukluk yapıp tıkanabilir. Sıkışan fermuarlar hem ürünün kullanılmasını zorlaştırır hem de oldukça stresli hissetmenize neden olur. Halbuki biraz vazelin kullanarak fermuarınızdaki sıkışıklığı kolayca giderebilir, eşyalarınızı kurtarabilirsiniz! Ağda sonrası yatıştırıcı olarak kullanın: Ağda yapıldıktan sonra ya da kaş-bıyık alındıktan sonra ciltte oluşacak kızarıklığı ve acıyı dindirmek için vazeline başvurabilirsiniz. Vazelin acının yatıştırılmasına ve kızarıklığın azalmasına yardım eder.

Kurumuş yara kabukları, manikür yapılması için hazırlanan tırnak etleri, kuruyan dudaklar ve dirsekler vazelin ile kısa sürede yumuşatılır ve nemlendirilir. Vazelin özellikle alerjik ve hassas ciltlerde iyi bir nemlendirici görevi görür. Gerek cildinizde gerek evinizdeki herhangi bir sorunda eczane raflarındaki 150 yıllık mucizeye başvurma şansınız olduğunu aklınızdan çıkarmayın!