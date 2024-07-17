Makine olmadan da espresso yapabilirsiniz! İşte evde espresso yapma yöntemleri
"Güne kahvesiz başlayamıyorum" diyenler, "Kahve dediğin sert ve acı olur, ben espressocuyum" diyenler, "İyi bir espresso için gitmeyeceğim yer yok" diyenler, bu yazı sizin için! Bir yere gitmenize gerek yok, evinizde espresso yapabilirsiniz!
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Bugünün dünyasında olmazsa olmazlarımızın başında kahve geliyor. Bir zamanlar sabah uyandığımız gibi koştuğumuz çaydanlıklar, modern dünyada giderek "demode" hale geliyor. Buna karşılık kahve, zirveye doğru hızla tırmanıyor...
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Evet, üçüncü dalga kahveciler sayesinde kahvenin büyülü dünyasıyla tanıştık. Kahvenin tarifi zor gurme bir keyif olduğuna artık ikna olduk. Artık sabah uyandığımızda kahve içiyoruz, çekirdeğin tazeliğini anlamaya çalışıyoruz, oyun değişti!
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Filtre kahveciler ve espressocular olarak ikiye ayrıldık. Filtereyi yerleştirip şipşak kahve demleyen filtrecileri beğenmiyor, gerçek kahvenin espressonun ocağından geçtiğini düşünüyoruz.
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Ama gel gelelim evde nasıl espresso yapacağımızı da bilmiyoruz... Bu yazıdan sonra evde makine olmadan espresso yapılabilecek!
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1) MOKA POT
Espressocular korkmayın, İtalyanlar sizinle! İtalya'dan Avrupa'ya doğru dalga dalga yayılan moka pot kullanımı sayesinde evde espresso yapabiliyoruz. Bir moka pot edinin.
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Alt haznesini hava sibobuna kadar su doldurun. Kahvenizin espresso için çekildiğine emin olun. Süzgeçli hazneyi alt hazneye yerleştirin. Haznenin ıslanmaması gerekiyor ıslanıyorsa suyu azaltın.
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Kuru olduğuna emin olduğunuz delikli hazneye bir kahve için bir ölçü (genelde 8 gram) kahveyi pressleyerek yerleştirin. Üsat haznesini de doldurup kısık ateşli ocağa koyun. Kapağı açık olsun, kahvenin akışını izleyin.
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Bir süre sonra kahve usulca hazneye dolacak ve üst haznedeki sütun pufkurmaya başlayacak. Pufkurmaya başlayınca ocaktan alıp fincana doldurun.
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2) FRENCH PRESS'TE ESPRESSO YAPIMI
Kahvemizi yine espresso ölçüsünde öğüttüğümüze emin olarak başlıyoruz. Ardından suyu kaynatmaya geçiyoruz...
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French Pressi alıyoruz ve her fincan için 2 yemek kaşığı kahveyi hazneye koyuyoruz. 'Fazla değil mi' diye sormayın! Filtre kahve değil, espresso yapıyoruz burada...
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Kaynatıp 10 saniye kadar soğutmaya bıraktığınız suyu alın ve french presse azar azar dökün. İlk döküşünüzden sonra 12-20 saniye kadar bekleyin, kahve çiçeklensin. Kalan suyu da koyun ve 5 dakika sonra pressleyin.
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3) AEROPRESS İLE ESPRESSO
İşte rafine bir kahve uğraşı daha! AeroPress ile yapacağınız kahveler bir fincanlık olacaktır. Her seferinde baştan başlayın. Kahvemiz yine ince öğütelim. Suyu kaynataşlım ve 90-96 derece kıvamında kullanmaya hazırlayalım.
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Yuvarlak bir filtreye ihtiyacınız olacak. O filtreyi AeroPress’in kahve haznesine yerleştirin, ıslatın ve sabitleyin. Öğütülmüş kahvenizi içine koyun ve üzerine bir yuvarlak filtre daha yerleştirin.
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AeroPress’i bir fincana ya da bardağa alın, ve filtrenin züerinden suyu dökmeye başlayın. Suyu döktükten sonra biraz karıştırın. 45 saniye demlenmesi için bekleyin.
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Süre tamamlandıktan sonra da pistonu bastırın. Pistonun zemine inmesinin 30 saniye sürmesini sağlayın. Acele etmeyin.
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