Makine arızası yapan feribot Avşa Adası'na yanaştı

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Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.'ye ait feribot, Marmara Adası'na yolcu taşımak üzere saat 21.30'da Erdek ilçesinden hareket etti.

DHA'nın haberine göre; yaklaşık 30 yolcu ve araçlarla birlikte denize açılan feribot, yolculuk boyunca olumsuz hava koşullarıyla mücadele etti.

Bu sırada makine dairesinde meydana gelen arıza nedeniyle feribot, Avşa Adası'na yöneldi. Burada iskeleye yanaşan feribottan tahliye edilen yolcu ve araçların daha sonra gelecek olan feribotla Marmara Adası'na götürüleceği öğrenildi.