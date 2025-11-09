Habertürk
        Makas atan sürücüye ceza! | Son dakika haberleri

        Makas atan sürücüye ceza!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Avcılar'da makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye idari para cezası uygulandığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2025 - 20:07 Güncelleme: 09.11.2025 - 20:07
        Makas atan sürücüye ceza!
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından "gereği yapıldı" başlığıyla yaptığı paylaşımda, Avcılar'da makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren M.T. ve İ.Y'nin yakalandığını belirtti.

        "Ehliyet ve aracından 60 gün ayrı kalacaklarını bilseler, sizce bu hareketleri yaparlar mı?" diye soran Yerlikaya, mevcut kanun uyarınca araç sürücülerine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanun doğrultusunda sadece idari para cezası uygulandığına dikkati çekti.

        Yerlikaya, paylaşımında şunları ifade etti:

        "Yeni Trafik Kanunu Teklifinin Gazi Meclisimizin takdiriyle yürürlüğe girmesiyle makas atan sürücülere caydırıcı cezalar geliyor. Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre, makas atan sürücüye 90 bin lira idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve araçlarını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Trafiğin güvenliğini tehlikeye atan, makas atarak can güvenliğimizi hiçe sayan sürücüleri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz gereğini yaparız."

