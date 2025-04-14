Mahsun Kırmızıgül’ün anne özlemi: Sensiz bir yanım hep eksik

Mahsun Kırmızıgül'ün acısı dinmiyor... Geçtiğimiz aylarda 99 yaşındaki annesi Faike Arık’ı kaybeden Kırmızıgül, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla özlemini dile getirdi. Ünlü şarkıcı, annesinin yokluğuyla baş etmeye çalıştığını şu sözlerle anlattı; "Sen gideli aylar oldu ama ben hâlâ sana tam olarak veda edemedim. Gözüm seni arıyor, sesin kulaklarımda çınlıyor. Söylediklerin aklımdan çıkmıyor, komik hallerin hâlâ yüzümü güldürüyor. Seninle Zazaca konuşmayı çok özlüyorum. Sensiz hep bir yanım eksik. Bir annenin yerini kimse dolduramıyor, kimse senin kadar içten ve karşılıksız sevmiyor"

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Fotoğraflar: Instagram