Mahsun Kırmızıgül'ün yeni filmi 'Mucize 2 Aşk', 431.028 kişiyle açıldı. Hafta sonunda bir önceki döneme oranla izleyicide % 22.2, hasılatta ise % 22.9 artış sağlandı

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Mucize 2 Aşk'ın gösterime girdiği hafta sonunda izleyici sayısı bir önceki haftaya göre % 22.2 oranında arttı. Hasılat artışı ise % 22.9 oldu.

Box Office Türkiye verilerine göre yerli ve yabancı 30 filmin gösterimde olduğu hafta sonunda izleyici sayısı toplam 1.059.740 olurken toplam hasılat 19.334.880 ₺ oldu.

Gösterime yeni giren yabancı filmlerden 'Addams Ailesi', 50.859 kişi tarafından izlendi.

Hafta sonunda en az izlenen film ise 11 kişiyle korku türündeki 'Gece Gelenler' oldu.

Mucize 2 Aşk (Açılış)

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 431.028

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu (3. Hafta)

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 193.530

Toplam İzleyici Sayısı: 1.107.494

Recep İvedik 6 (5. Hafta)

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 121.346

Toplam İzleyici Sayısı: 3.732.284

Karlar Ülkesi II (3. Hafta)

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 101.389

Toplam İzleyici Sayısı: 1.115.595

7. Koğuştaki Mucize (9. Hafta)

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 80.246

Toplam İzleyici Sayısı: 5.144.563

Mahsun Kırmızıgül'ün Önceki Filmleri Ne kadar İzlendi?

Beyaz Melek (2007)

Açılış: 157.785

Toplam İzleyici Sayısı: 2.032.885

Güneşi Gördüm (2009)

Açılış: 507.932

Toplam İzleyici Sayısı: 2.566.435

New York'ta Beş Minare (2010)

Açılış: 703.330

Toplam İzleyici Sayısı: 3.474.495

Mucize (2015)

Açılış: 487.818

Toplam İzleyici Sayısı: 3.737.605

Vezir Parmağı (2017)

Açılış: 203.588

Toplam İzleyici Sayısı: 663.675