09 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Mucize 2 Aşk'ın gösterime girdiği hafta sonunda izleyici sayısı bir önceki haftaya göre % 22.2 oranında arttı. Hasılat artışı ise % 22.9 oldu.
Box Office Türkiye verilerine göre yerli ve yabancı 30 filmin gösterimde olduğu hafta sonunda izleyici sayısı toplam 1.059.740 olurken toplam hasılat 19.334.880 ₺ oldu.
Gösterime yeni giren yabancı filmlerden 'Addams Ailesi', 50.859 kişi tarafından izlendi.
Hafta sonunda en az izlenen film ise 11 kişiyle korku türündeki 'Gece Gelenler' oldu.
Mucize 2 Aşk (Açılış)
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 431.028
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu (3. Hafta)
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 193.530
Toplam İzleyici Sayısı: 1.107.494
Recep İvedik 6 (5. Hafta)
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 121.346
Toplam İzleyici Sayısı: 3.732.284
Karlar Ülkesi II (3. Hafta)
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 101.389
Toplam İzleyici Sayısı: 1.115.595
7. Koğuştaki Mucize (9. Hafta)
Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 80.246
Toplam İzleyici Sayısı: 5.144.563
Mahsun Kırmızıgül'ün Önceki Filmleri Ne kadar İzlendi?
Beyaz Melek (2007)
Açılış: 157.785
Toplam İzleyici Sayısı: 2.032.885
Güneşi Gördüm (2009)
Açılış: 507.932
Toplam İzleyici Sayısı: 2.566.435
New York'ta Beş Minare (2010)
Açılış: 703.330
Toplam İzleyici Sayısı: 3.474.495
Mucize (2015)
Açılış: 487.818
Toplam İzleyici Sayısı: 3.737.605
Vezir Parmağı (2017)
Açılış: 203.588
Toplam İzleyici Sayısı: 663.675
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