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        Haberler Magazin Mahsun Kırmızıgül'ün acı günü: İçim yanıyor - Magazin haberleri

        Mahsun Kırmızıgül'ün acı günü: İçim yanıyor

        Geçtiğimiz yıl aralık ayında annesi Faike Arık'ın vefatıyla sarsılan Mahsun Kırmızıgül, bu kez de üvey annesi Zühre Bazencir'in ölüm haberini aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 17:28 Güncelleme: 13.03.2025 - 17:28
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        Kırmızıgül'ün acı günü: İçim yanıyor
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        Mahsun Kırmızıgül'ün üvey annesi Zühre Bazencir, hayata veda etti. Ünlü şarkıcı, üzüntüsünü sosyal medya hesabından dile getirdi.

        Zühre Bazencir

        Mahsun Kırmızıgül; "Bugün annemiz Zühre Bazencir’in vefat haberini aldım, içim yanıyor. Peş peşe gelen kayıplar insanın yüreğini dağlıyor. O beni çok severdi, her zaman dualarında yer verirdi. Üvey evlat olduğum halde beni evlatlarından ayırmazdı. Onun sevgisini ve hayır dualarını daima yüreğimde taşıyacağım. Bir anne kaybetmek tarifsiz bir acı… Kardeşim Yusuf ve diğer kardeşlerim, hepimizin başı sağ olsun. Annemiz bugün Rahmet'e gitti ve bugün defnedildi. Taziyesi, Bingöl Mirzan Mahallesi Şehitlik Camii’nde yapılacak. Ne yazık ki yurt dışında olduğum için ne cenazesine ne de taziyesine yetişebildim. Bu da acımı daha da derinleştiriyor. Rabbim, rahmet eylesin, mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

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        Mahsun Kırmızıgül'ün öz annesi Faike Arık da geçtiğimiz yıl aralık ayında, 99 yaşında hayata veda etmişti.

        "Hayatımın en acı dönemi"
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