Mahsun Kırmızıgül'ün acı günü: İçim yanıyor
Geçtiğimiz yıl aralık ayında annesi Faike Arık'ın vefatıyla sarsılan Mahsun Kırmızıgül, bu kez de üvey annesi Zühre Bazencir'in ölüm haberini aldı
Mahsun Kırmızıgül'ün üvey annesi Zühre Bazencir, hayata veda etti. Ünlü şarkıcı, üzüntüsünü sosyal medya hesabından dile getirdi.
Zühre Bazencir
Mahsun Kırmızıgül; "Bugün annemiz Zühre Bazencir’in vefat haberini aldım, içim yanıyor. Peş peşe gelen kayıplar insanın yüreğini dağlıyor. O beni çok severdi, her zaman dualarında yer verirdi. Üvey evlat olduğum halde beni evlatlarından ayırmazdı. Onun sevgisini ve hayır dualarını daima yüreğimde taşıyacağım. Bir anne kaybetmek tarifsiz bir acı… Kardeşim Yusuf ve diğer kardeşlerim, hepimizin başı sağ olsun. Annemiz bugün Rahmet'e gitti ve bugün defnedildi. Taziyesi, Bingöl Mirzan Mahallesi Şehitlik Camii’nde yapılacak. Ne yazık ki yurt dışında olduğum için ne cenazesine ne de taziyesine yetişebildim. Bu da acımı daha da derinleştiriyor. Rabbim, rahmet eylesin, mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
Mahsun Kırmızıgül'ün öz annesi Faike Arık da geçtiğimiz yıl aralık ayında, 99 yaşında hayata veda etmişti.