Mahsun Kırmızıgül'ün, iş adamı arkadaşı Serşat Erbilgin hayatını kaybetti.

REKLAM advertisement1

Mahsun Kırmızıgül; "Son dört ay, hayatımın en zor ve en acı dolu dönemleri oldu. Edip ağabeyimin acısını henüz yaşarken, çok sevdiğim, değerli ağabeyim Serşat Erbilgin'in vefat haberini aldım. Serşat ağabey muhteşem bir insandı. Metin Uca ve benim yakın dostumuzdu. Şimdi Metin ile yeniden buluştular. Onların güzel anıları hep bizimle yaşayacak" dedi.