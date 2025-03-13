Mahsun Kırmızıgül: Son dört ay hayatımın en acı dönemi
Mahsun Kırmızıgül, yakın dostu Serşat Erbilgin'in vefatıyla sarsıldı. Kırmızıgül, üzüntüsünü dile getirdi
Mahsun Kırmızıgül'ün, iş adamı arkadaşı Serşat Erbilgin hayatını kaybetti.
Mahsun Kırmızıgül; "Son dört ay, hayatımın en zor ve en acı dolu dönemleri oldu. Edip ağabeyimin acısını henüz yaşarken, çok sevdiğim, değerli ağabeyim Serşat Erbilgin'in vefat haberini aldım. Serşat ağabey muhteşem bir insandı. Metin Uca ve benim yakın dostumuzdu. Şimdi Metin ile yeniden buluştular. Onların güzel anıları hep bizimle yaşayacak" dedi.
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk ise "Ah can arkadaşım, kardeşim. Hâlâ inanamıyorum. Çok özleyeceğim Serşatcığım. Dostum..." ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirdi.