Mahsun Kırmızıgül'ün telaşlı günü
Mahsun Kırmızıgül ve eski eşi Ece Binay, kızları Lavin'i Nişantaşı'ndaki bir hastaneye getirdi. Bir sorun olmadığını ve kızının tedavi olduğunu söyleyen Kırmızıgül, hastane çıkışında yanlış otomobile bindi
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Mahsun Kırmızıgül ve eski eşi Ece Binay, kızları Lavin, Nişantaşı'ndaki bir hastanedeydi.
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Hastaneden kızı Lavin ile birlikte çıkarken görüntülenen Mahsun Kırmızıgül, gazetecilere bir sorun olmadığını ve tedavi olduğunu söyledi.
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OTOMOBİLLERİ KARIŞTIRDI
Mahsun Kırmızıgül daha sonra hastanenin önünde bulunan kendi otomobiline benzeyen bir başka araca bindi. Kırmızıgül, durumu fark edince kendi otomobiline geçti.
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Mahsun Kırmızıgül'ün ardından hastaneden çıkan Ece Binay ise basın mensuplarına teşekkür edip oradan ayrıldı.