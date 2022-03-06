Mahsun Kırmızıgül'den 'Bergen' eleştirisi

Son yıllarda biyografi filmleri sıkça beyazperdede yer almaya başladı. Kamuoyuna mâl olmuş kişilerin beyazperdeye yansıyan hayatları, izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor. 'Müslüm' ve 'Dilberay'ın ardından şarkıcı Bergen'in hayatı da sinemaya taşındı. Geçtiğimiz hafta vizyona giren ve başrolünde Farah Zeynep Abdullah'ın yer aldığı filme, Mahsun Kırmızıgül'den eleştiri geldi.

"O ANDA SİNEMADAN ÇIKIYORUM"

Kırmızıgül, "Bir şarkıcının hayatını oynayabilirsiniz ama onun şarkıcılarını onun gibi asla söylemezsiniz. Milyonlarca insanı, sesleri ile etkileyen şarkıcıların kendi biyaografi filmlerinde kendi sesleri yok. Biyografi filminde oyuncu kendi sesi ile şarkı söylediği anda sinemadan çıkıyorum." dedi.

"TARTIŞILACAK BİR YANI YOK"

Kırmızıgül ayrıca, "Bunun tartışılacak bir yanı yok. Neşet Ertaş, Zeki Müren, Esengül gibi sanatçıların şarkılarını, hangi oyuncu arkadaşlar seslendirebilir. Ben sevdiğim sanatçıyı izlemeye giderken, ona hayat veren oyuncunun amatörce söylediği şarkıları duymak zorunda değilim." diyerek yeni bir tartışma yarattı.