Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; eşi Ece Binay ve kızı Lavin ile Bodrum'da tatil yapan Mahsun Kırmızıgül, önceki gün Yalıkavak'taki bir restoranda yemek yerken görüntülendi.

Yeni filminin çekimlerinin tamamlandığını söyleyen Kırmızıgül, "Mucize bizi çok yordu. Bir yıldır uğraşıyoruz, şimdi tatile gelip dinlenmeye çekildim" dedi.

Kırmızıgül, kendisini görüntüleyen gazetecilere el sallayıp daha sonra oteline geçti.