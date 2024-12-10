Mahsun Kırmızıgül: Benim için en büyük teselli oldu
Mahsun Kırmızıgül, annesinin vefatı dolayısıyla yaşadığı zor günlerde kendisini yalnız bırakmayanlara duygusal bir mesajla teşekkür etti; "Benim için en büyük teselli oldu"
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Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, geçtiğimiz günlerde 99 yaşındaki annesi Faike Arık’ı kaybetmişti. Annesini Diyarbakır’da toprağa veren Kırmızıgül, ardından İstanbul’daki Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı’nda (MAREV) taziyeleri kabul ettmişti.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi, Mahsun Kırmızıgül’e taziye ziyaretinde bulunarak üzüntüsünü paylaşmıştı.
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Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabından çocukluk yıllarında annesiyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, bu zor günlerinde yanında olanlara teşekkür etti. Kırmızıgül, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
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"BİZE GÜÇ VERDİ"
Annemin vefatı dolayısıyla bu zor günlerimde yanımda olan, sevgisini ve desteğini esirgemeyen herkese yürekten minnettarım. Cumhurbaşkanımız'dan ana muhalefet liderlerine, bakanlarımız ve milletvekillerimizden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza, sanat ve iş dünyasındaki kıymetli dostlarımdan Diyarbakır ve Bingöl’deki hemşehrilerime kadar herkesin varlığı bize güç verdi. Acımızı paylaşan, arayıp soran, mesaj gönderen, çiçek yollayan, cenazemize ve mezarlığımıza kadar gelerek yanımızda olan, taziyelerimize katılan tüm dostlarıma, arkadaşlarıma ve sevenlerime en içten teşekkürlerimi sunuyorum.
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Ayrıca basın mensuplarına, medya sektöründe emek verenlere, müzik ve sinema dünyasındaki dostlarıma bu süreçte gösterdikleri duyarlılık ve destek için çok teşekkür ediyorum. Acımızı paylaşan, bizleri yalnız bırakmayan her birinize sonsuz şükranlarımı sunarım. Sizin desteğiniz, bu zor günlerde benim için en büyük teselli oldu. Teşekkür ederim."
Fotoğraflar: Instagram, İHA