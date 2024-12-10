Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Mahsun Kırmızıgül: Benim için en büyük teselli oldu - Magazin haberleri

        Mahsun Kırmızıgül: Benim için en büyük teselli oldu

        Mahsun Kırmızıgül, annesinin vefatı dolayısıyla yaşadığı zor günlerde kendisini yalnız bırakmayanlara duygusal bir mesajla teşekkür etti; "Benim için en büyük teselli oldu"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2024 - 19:33 Güncelleme: 10.12.2024 - 21:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, geçtiğimiz günlerde 99 yaşındaki annesi Faike Arık’ı kaybetmişti. Annesini Diyarbakır’da toprağa veren Kırmızıgül, ardından İstanbul’daki Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı’nda (MAREV) taziyeleri kabul ettmişti.

        • 2

          İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi, Mahsun Kırmızıgül’e taziye ziyaretinde bulunarak üzüntüsünü paylaşmıştı.

        • 3

          Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabından çocukluk yıllarında annesiyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, bu zor günlerinde yanında olanlara teşekkür etti. Kırmızıgül, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

        • 4

          "BİZE GÜÇ VERDİ"

          Annemin vefatı dolayısıyla bu zor günlerimde yanımda olan, sevgisini ve desteğini esirgemeyen herkese yürekten minnettarım. Cumhurbaşkanımız'dan ana muhalefet liderlerine, bakanlarımız ve milletvekillerimizden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza, sanat ve iş dünyasındaki kıymetli dostlarımdan Diyarbakır ve Bingöl’deki hemşehrilerime kadar herkesin varlığı bize güç verdi. Acımızı paylaşan, arayıp soran, mesaj gönderen, çiçek yollayan, cenazemize ve mezarlığımıza kadar gelerek yanımızda olan, taziyelerimize katılan tüm dostlarıma, arkadaşlarıma ve sevenlerime en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

        • 5

          Ayrıca basın mensuplarına, medya sektöründe emek verenlere, müzik ve sinema dünyasındaki dostlarıma bu süreçte gösterdikleri duyarlılık ve destek için çok teşekkür ediyorum. Acımızı paylaşan, bizleri yalnız bırakmayan her birinize sonsuz şükranlarımı sunarım. Sizin desteğiniz, bu zor günlerde benim için en büyük teselli oldu. Teşekkür ederim."

          Fotoğraflar: Instagram, İHA

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Husiler, ABD savaş gemilerini hedef aldı
        Husiler, ABD savaş gemilerini hedef aldı
        'İsrail'in gittiği yol, yol değil'
        'İsrail'in gittiği yol, yol değil'
        Trabzon'daki skandal penaltının perde arkası ortaya çıktı!
        Trabzon'daki skandal penaltının perde arkası ortaya çıktı!
        56 gün sonra bulundu! Canlı yayında itiraf etti
        56 gün sonra bulundu! Canlı yayında itiraf etti
        MİT'ten Kamışlı'da operasyon
        MİT'ten Kamışlı'da operasyon
        Sosyalist model yerine liberal model
        Sosyalist model yerine liberal model
        İsrail, Kuneytra Valiliğine girdi
        İsrail, Kuneytra Valiliğine girdi
        Kobani yakınlarında çatışma
        Kobani yakınlarında çatışma
        Asgari ücrette ikinci toplantının tarihi belli oldu
        Asgari ücrette ikinci toplantının tarihi belli oldu
        Okan Buruk'un eli daraldı
        Okan Buruk'un eli daraldı
        İşte Nevzat Bahtiyar'ın yalanlarla dolu ilk ifadesi!
        İşte Nevzat Bahtiyar'ın yalanlarla dolu ilk ifadesi!
        Suriye'de 21 yıldır tutukluydu: Düşmanım dahi öyle işkence görmesin
        Suriye'de 21 yıldır tutukluydu: Düşmanım dahi öyle işkence görmesin
        10 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        10 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Havada Türk vatandaşlarına AB standardı geldi
        Havada Türk vatandaşlarına AB standardı geldi
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        "Beşiktaş ile 10 kez oynasak, 8'ini kazanırdık"
        "Beşiktaş ile 10 kez oynasak, 8'ini kazanırdık"
        "Athletic'in çok fazla zayıf noktası yok!"
        "Athletic'in çok fazla zayıf noktası yok!"
        3 trilyon dolarlık altın buldu
        3 trilyon dolarlık altın buldu
        Sednaya Hapishanesi'deki vahşet ortaya çıktı
        Sednaya Hapishanesi'deki vahşet ortaya çıktı
        GSM'de sözleşme süresi dolmadan zam
        GSM'de sözleşme süresi dolmadan zam
        Habertürk Anasayfa