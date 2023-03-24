Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Müzik Mahsun Kırmızıgül 18 yıl aradan sonra Londra'da konser verecek - Magazin haberleri

Mahsun Kırmızıgül 18 yıl aradan sonra Londra'da konser verecek

Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, 18 yılın ardından İngiltere'de dinleyicileriyle bir araya gelecek

Giriş: 24.03.2023 - 07:33 | Güncelleme: ABONE OL
Mahsun Kırmızıgül 18 yıl aradan sonra Londra'da konser verecek - Magazin haberleri
AA

'Hoş Geldin' adlı yeni albümünü 16 yıl aradan sonra geçen yıl çıkaran Mahsun Kırmızıgül, 10 Mayıs'ta Londra'da dünyaca ünlü sanatçıların sahne aldığı Royal Albert Hall'de sahne alacak. Konser, sanatçının düzenlenecek Avrupa turnesinin ilk ayağı olacak.

YARDIM PAKETİNİ YAĞMUR'A ULAŞTIRDI

Öte yandan Mahsun Kırmızıgül, geçtiğimiz haftalarda yeniden deprem bölgesine gitmişti. Kırmızıgül, sosyal medya hesabından, "Depremin vurduğu Adıyaman'a geldik tekrar. Burada hayatta kalma savaşı aynen devam ediyor. Büyük felaketten kurtulan, her şeyini kaybeden yoksul halk, bu kez yağmurla uğraşıyor. Bu şartlarda ayakta durmak çok zor. İnsanların dayanışmaya ve sizlerden gelen yardıma ihtiyacı var" açıklamalasını yaparak, yardım çağrısında bulunmuştu.

Kırmızıgül, Azerbaycan Bakü'de verdiği konserde depremzedeler için aldığı paketi Adıyaman'da Down sendromlu Yağmur'a da ulaştırmıştı. Ünlü şarkıcı, duygusal anlar yaşamıştı.

Mahsun Kırmızıgül, "Azerbaycan’da konserimde aldığım emanet paketi deprem bölgesi Adıyaman'da yaşayan sevgili Yağmur'a ulaştırdım. Çok mutlu oldu. Teşekkür etti" demişti.

Fotoğraflar: İHA, Instagram

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kahramanmaraş'ta korkutan depremler!
Kahramanmaraş'ta korkutan depremler!
İran'ın Türkiye sınırında 5,6 büyüklüğünde deprem
İran'ın Türkiye sınırında 5,6 büyüklüğünde deprem
Üsküdar'da hastanede korkutan yangın!
Üsküdar'da hastanede korkutan yangın!
Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.