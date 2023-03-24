'Hoş Geldin' adlı yeni albümünü 16 yıl aradan sonra geçen yıl çıkaran Mahsun Kırmızıgül, 10 Mayıs'ta Londra'da dünyaca ünlü sanatçıların sahne aldığı Royal Albert Hall'de sahne alacak. Konser, sanatçının düzenlenecek Avrupa turnesinin ilk ayağı olacak.
YARDIM PAKETİNİ YAĞMUR'A ULAŞTIRDI
Öte yandan Mahsun Kırmızıgül, geçtiğimiz haftalarda yeniden deprem bölgesine gitmişti. Kırmızıgül, sosyal medya hesabından, "Depremin vurduğu Adıyaman'a geldik tekrar. Burada hayatta kalma savaşı aynen devam ediyor. Büyük felaketten kurtulan, her şeyini kaybeden yoksul halk, bu kez yağmurla uğraşıyor. Bu şartlarda ayakta durmak çok zor. İnsanların dayanışmaya ve sizlerden gelen yardıma ihtiyacı var" açıklamalasını yaparak, yardım çağrısında bulunmuştu.
Kırmızıgül, Azerbaycan Bakü'de verdiği konserde depremzedeler için aldığı paketi Adıyaman'da Down sendromlu Yağmur'a da ulaştırmıştı. Ünlü şarkıcı, duygusal anlar yaşamıştı.
Mahsun Kırmızıgül, "Azerbaycan’da konserimde aldığım emanet paketi deprem bölgesi Adıyaman'da yaşayan sevgili Yağmur'a ulaştırdım. Çok mutlu oldu. Teşekkür etti" demişti.
Fotoğraflar: İHA, Instagram