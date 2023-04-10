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Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in oğlu Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, AK Parti'den milletvekili adayı oldu!

Mehmet Umut Tuncer AK Parti'den milletvekili adayı oldu

Türkücü Mahmut Tuncer'in oğlu Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, AK Parti'den milletvekili adayı oldu. Tuncer, Aydın 5'inci sıradan milletvekili adayı gösterildi

Giriş: 10.04.2023 - 10:11 | Güncelleme: ABONE OL
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  • AK Parti, 14 Mayıs’ta yapılacak genel seçimler için aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sundu. Şanlıurfalı türkücü Mahmut Tuncer'in oğlu Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, AK Parti'nin Aydın milletvekili adayı listesinde 5'inci sırada yer aldı.

  • Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, adaylığı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini iletti.

  • "AYDIN İÇİN ÇOK ÇALIŞACAĞIM"

    Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, "Türkiye Yüzyılı’na güçlü bir başlangıç yapmak için Sayın Cumhurbaşkanımızın teveccühleri ile çok önemli bir adım attık. 28. Dönem AK Parti Aydın Milletvekilliği için teveccühleri ile şahsımı aday gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK Partimize gönülden şükranlarımı sunuyorum. Medeniyetler tarihi şehri Aydın’ımıza sahip çıkmak için çok çalışacağım. Bu sorumlulukla, ortak akılla, ortak iradeyle, ortak vicdan ve milli iradenin gücüyle Türkiye Yüzyılı’nda davamıza bir nefer olarak Durmak Yok Yola Devam!" dedi.

  • DOÇ. DR. MEHMET UMUT TUNCER HAKKINDA

    Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, 1981'de Ankara'da doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde başlayan ön lisans eğitimine Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde devam etti. Yüksek lisans ve doktora çalışmasını yine Akdeniz Üniversitesi’nde yaptı.

  • Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, doktora sonrasında Aydın’a yerleşti ve Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmaya başladı. Doçentliğini de yine iletişim alanından kazandı. Aydın’ın İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak atandı. 2009 yılında Doç.Dr. Aslı İcil Tuncer ile evlenen M. Umut Tuncer bir çocuk babası.

Haberi Hazırlayan : Aytekin Teker
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