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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mahmut Fırat Tabar 22 yaşındaydı! Döve döve öldürmüşler - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Köprünün yanında bulunmuştu! 22 yaşındaydı! Döve döve öldürmüşler!

        Niğde'de, köprü kenarında cesedi bulunan ve cinayete kurban gittiği belirlenen 22 yaşındaki Mahmut Fırat Tabar'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 2 şüpheliye yurt dışı yasağı konularak adli kontrol kararı verilirken, 6 şüpheli serbest kaldı. Yapılan çalışmalarda Tabar'ın darp edilerek öldürüldüğü tespit edildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 12.06.2024 - 11:03 Güncelleme: 12.06.2024 - 15:44
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        22 yaşındaydı! Döve döve öldürmüşler!
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        Niğde'de olay, 9 Haziran'da İlhanlı Mahallesi Çimento Fabrikası civarındaki köprünün kenarında meydana geldi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        DHA'da yer alan habere göre çevredekiler, bir kişinin yerde hareketsiz yattığı yönünde ihbarda bulundu. Bölgeye gelen ekipler, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        KİMLİK TESPİTİ YAPILDI

        İncelemede, ölenin Mahmut Fırat Tabar olduğu tespit edildi. Niğde Cumhuriyet Savcılığı, Tabar'ın ölümü ile ilgili soruşturma başlatırken, Tabar'ın cinayete kurban gittiği saptandı.

        KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN ŞÜPHELİLERE ULAŞILDI

        Şüpheliler, 120 saatlik kamera görüntüsü incelenerek tespit edildi. 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 9 şüpheli kent merkezinde gözaltına alınırken, 5 şüphelinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) kaçtığı belirlendi.

        14 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Bunun üzerine polis, KKTC'deki ilgili makamlarla irtibata geçti. Burada yakalanan 5 şüpheli önce Adana'ya, sonra Niğde'ye getirildi. 14 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

        6 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Mahkemeye çıkartılan 14 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında yurt dışı yasağı konularak adli kontrol kararı verildi. 6 şüpheli ise ifadesinin ardından serbest kaldı.

        DARP EDEREK ÖLDÜRMÜŞLER

        İHA'da yer alan habere göre yapılan çalışmalarda 22 yaşındaki Mahmut Fırat Tabar'ın darp edilerek öldürüldüğü tespit edildi.

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        #Niğde
        #Son dakika haberler