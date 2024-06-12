Köprünün yanında bulunmuştu! 22 yaşındaydı! Döve döve öldürmüşler!
Niğde'de, köprü kenarında cesedi bulunan ve cinayete kurban gittiği belirlenen 22 yaşındaki Mahmut Fırat Tabar'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 2 şüpheliye yurt dışı yasağı konularak adli kontrol kararı verilirken, 6 şüpheli serbest kaldı. Yapılan çalışmalarda Tabar'ın darp edilerek öldürüldüğü tespit edildi
Niğde'de olay, 9 Haziran'da İlhanlı Mahallesi Çimento Fabrikası civarındaki köprünün kenarında meydana geldi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
DHA'da yer alan habere göre çevredekiler, bir kişinin yerde hareketsiz yattığı yönünde ihbarda bulundu. Bölgeye gelen ekipler, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
KİMLİK TESPİTİ YAPILDI
İncelemede, ölenin Mahmut Fırat Tabar olduğu tespit edildi. Niğde Cumhuriyet Savcılığı, Tabar'ın ölümü ile ilgili soruşturma başlatırken, Tabar'ın cinayete kurban gittiği saptandı.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN ŞÜPHELİLERE ULAŞILDI
Şüpheliler, 120 saatlik kamera görüntüsü incelenerek tespit edildi. 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 9 şüpheli kent merkezinde gözaltına alınırken, 5 şüphelinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) kaçtığı belirlendi.
14 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Bunun üzerine polis, KKTC'deki ilgili makamlarla irtibata geçti. Burada yakalanan 5 şüpheli önce Adana'ya, sonra Niğde'ye getirildi. 14 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
6 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Mahkemeye çıkartılan 14 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında yurt dışı yasağı konularak adli kontrol kararı verildi. 6 şüpheli ise ifadesinin ardından serbest kaldı.
DARP EDEREK ÖLDÜRMÜŞLER
İHA'da yer alan habere göre yapılan çalışmalarda 22 yaşındaki Mahmut Fırat Tabar'ın darp edilerek öldürüldüğü tespit edildi.