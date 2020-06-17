Mahmut Arslan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan hakkında detaylar...
MAHMUT ARSLAN KİMDİR?
Mahmut Arslan, 1955 yılında Karaman İli, Ermenek İlçesi Tepebaşı Köyü'nde doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Ermenek'te, lise öğrenimini Konya'da tamamladı. Lise eğitiminden sonra çalışma hayatına 1974 yılında Deniz Kuvvetleri Gölcük Tersane Komutanlığı'nda elektrik teknisyeni olarak başladı.
1979 yılında askeriyeden çıkarak Konya'da Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'nda elektrik teknisyeni olarak çalışmaya başladı. Burada iken sendika faaliyetlerine başladı. 1982 yılında "Hizmet-İş" sendikasına Genel Mali Sekreterliğe seçildi. Daha sonra sırasıyla 1983, 1986, 1989, 1992, 1995 ve 1999 yıllarında yapılan Olağan Genel Kurullarda Genel Sekreterlik görevine seçildi.
3 Kasım 2002 tarihinde "Hizmet-İş" sendikasına Genel Başkanlık görevine seçildi. 6-7 Eylül 2003 tarihlerinde yapılan 9. Olağan Genel Kurullarda, 25-26 Ağustos 2007 tarihlerinde yapılan 10. Olağan Genel Kurullarda ve 23 – 24 Temmuz 2011 tarihinde yapılan 11. Olağan Genel Kurullarda Genel Başkanlığa tekrar seçildi.
Mahmut Arslan, Hak-İş Konfederasyonu Yönetim Kurulu'ndaki görevleri ise; 26-28/11/1999 tarihinde yapılan Hak-İş Konfederasyonu 9. Olağan Genel Kurulu'nda Hak-İş Genel Teşkilatlanma Sekreterliği'ne seçildi. Daha sonra 5-7.12.2003 tarihindeki 10. Olağan Genel Kurulunda Genel Başkan Yardımcılığı'na seçildi. 22.03.2011 tarihinde Hak-İş Genel Başkanlığına seçildi. 21 – 23 Ekim 2011 tarihleri arasında yapılan, Hak-İş Konfederasyonu 12.Olağan Genel Kurulunda Genel Başkanlığa tekrar seçildi.
Mahmut Arslan, evli ve 3 çocuk babasıdır.
Mahmut Arslan, 3 Nisan 2013 tarihinde Ak Parti Hükümeti tarafından açıklanan ve barış sürecini yönetecek olan 63 kişilik Akil insanlar listesine Doğu Anadolu Bölgesinden girmiştir.
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