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Mahkumlara af var mı, gelecek mi? 120 bin mahkum için af yasası ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

120 bin mahkum için af gündemde! İşte af yasası son durum

Af yasası son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Pandemi sebebiyle açık cezaevi izinleri 31 Temmuz 2023'e kadar uzatılmıştı. 120 bin mahkumun erken tahliyesine ilişkin af düzenlemesi ise gündemdeki yerini koruyor. Mahkumlar ve yakınları af gelecek mi sorusunun yanıtını sorguluyor. İşte 2022-2023 af düzenlemesine dair detaylar...

Giriş: 23.12.2022 - 01:56 | Güncelleme: ABONE OL

  • Mahkumlara Covid-19 pandemisi sebebiyle verilen izin son olarak 31 Temmuz'a kadar uzatılmıştı. İnfaz iyileştirmesinin konuşulmasya başlamasıyla 120 bin mahkumun af düzenlemesinden yararlanacağı gündeme geldi. Habertürk Yazarı Yasemin Güneri'nin konuyla ilgili yazdığı bilgileri sizlerle paylaştık. İşte detaylar...

  • AF ÇIKACAK MI, NE OLACAK?

    Söz konusu düzenleme esası itibarıyla genel affı ifade etmiyor. Pandemi nedeniyle açık cezaevlerindeki yaklaşık 120 bin mahkum izne gönderildi. İzin süresi pandemiden sonra da 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıldı. Söz konusu infaz iyileştirmesi hayata geçerse izne çıkarılan mahkumlar bir defalığına mahsus olarak erkenden tahliye edilecekler. Böylelikle izindeki yaklaşık 120 bin mahkum kısmi bir aftan yararlanmış olacaklar.

  • İşte Habertürk Yazarı Yasemin Güneri'nin söz konusu infaz düzenlemesiyle ilgili derlediği satırbaşları:

    Açık cezaevlerinde kalan yaklaşık 120 bin mahkum Covid-19 süresince izne gönderildi. İzin süresi bittiğinde yeniden izinler uzatıldı. En son kabine toplantısında alınan kararla açık cezaevlerinde kalan mahkumların izin süresi 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatılmıştı.

  • Üç yılı aşkın bir zamandır açık cezaevinde kalan mahkumların izinde olmasını göz önünde bulunduran yetkililer, bir defaya mahsus “infaz iyileştirmesi” yapılmasını masaya yatırdı.

    Şu anda izinde olan 120 bin mahkumu tekrar cezaevine almak sorun olacak. Açık cezaevinden izne giden mahkumların büyük bir bölümü yeniden işini ve düzenini kurdu. Açık cezaevine yeniden dönüp ceza çekmek, kendi isteği dışında izne gönderilenlerin kurulu düzenini bozacak. İzne gitmeyi de kendisi talep etmediği için ve zorunluluktan gittiği için yeniden cezaevine dönmek istemeyen mahkumların “firar” etmesine neden olacak.

  • İzin süresinin dolmasının ardından 120 bin mahkumun yarısından fazlasının cezaevine dönmeyeceği düşünüldüğü için “infaz iyileştirilmesi” sesli olarak dillendirilmeye başlandı. Yapılacak yasal bir değişiklikle “infaz iyileştirmesi” yapılarak açık cezaevlerinden izne gönderilen mahkumların, izne gönderildiği süre içerisinde yeniden suç işlememiş olması şartıyla affedilmesi sağlanabilecek.

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