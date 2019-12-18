Caner Aktan'ın özel haberine göre olay 11 Aralık'ta İzmir Adliyesi'nde yaşandı. İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen bir hukuk davasında mahkeme başkanı ara kararı açıklamak üzere "gereği düşünüldü" dedi. Mahkeme başkanı, bu ifadenin ardından ayağa kalkmayan avukat Özge Güven'i uyararak ayağa kalkması gerektiğini ifade etti. Avukat Özge Güven ise, ara karar için ayağa kalkma zorunluluğu olmadığını ve oturmayı tercih ettiğini söyledi.

HAKİM SANDALYELERİ KALDIRTTI



Bu tartışmanın ardından mahkeme başkanı duruşmaya ara verdi. Yeniden duruşma salonuna girildiğinde avukatların bulunduğu yerdeki sandalyelerin kaldırıldığını gören avukat Özge Güven, kürsünün önüne konulan sandalyesini alıp oturdu.

Bunun üzerine mahkeme zaptına şu ifadeler geçti:

"Gereği düşünüldü' denildikten sonra davacı tarafı temsilen duruşmada bulunan avukat Özge Güven'in ayağa kalkmaması üzerine duruşmayı yönetmekle görevli mahkeme başkanı tarafından ayağa kalkması istendi. Ayağa kalkmayacağını, ara karar için kalkma zorunluluğunun bulunmadığını beyan etti. Bunun üzerine duruşmaya ara verildi. Taraf vekillerindeki sandalyeler çıkartıldı. Davacı vekili, sandalyeyi kendisi alarak duruşmaya devam etti. Bu nedenle ilgili avukat hakkında disiplin soruşturması yapılması için baroya bildirilmesine oy birliğiyle karar verildi."

İZMİR BAROSU'NDAN MAHKEMEYE YAZI GÖNDERİLDİ

İzmir Barosu, İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin avukat Özge Güven hakkındaki şikâyet bildirimini beklemeden mahkemeye bir yazı gönderdi. İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel imzalı yazıda, "Yargılama işi ve duruşma salonları, yargılamanın oyuncak haline getirildiği, kişisel egoların tatmin edildiği, her aklına gelenin kendi usulünü dayattığı hobi alanları değildir. Hukuk Mahkemeleri Kanunu'nun 258. maddesinin 2. fıkrası ile 294. maddesinin 5 fıkralarında belirtilen durumların haricinde ayağa kalkma zorunluluğu yoktur" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca söz konusu yazının ekinde hakime 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu gönderilirken, hâkim hakkında HSK'ya da şikâyette bulunuldu.

Olaya tepki gösteren avukat Özge Güven, "Bir avukat mesleğini nasıl daha rahat icra ediyorsa o şekilde davranabilir. Avukatların mahkemede ayağa kalkması gereken durumlar kanunda belirtilmiştir. Ara karar açıklanırken ayağa kalkma zorunluluğu yoktur. Mevzu oturdun kalktın mevzusu da değil, orada rahatlığımı düşünerek de yaptığım bir şey değil. Mesleğimi itibarsızlaştırmaya yönelik bir hareket olarak algıladığım bir durum var ortada ve ben buna tepki koymak adına sandalyeyi geri alıp tekrar oturma tutumunda ısrarcı oldum" dedi.

İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel de olay sonrası görüştüğü mahkeme başkanının kendisine "Burayı ben yönetiyorum, ben ne istersem o olacak" dediğini söyledi. Yücel, "Biraz komik gelecek ama şunu sordum ben kendisine 'amuda kalkın deseniz amuda mı kalkacağız yani.' Kanunda yemin ve hüküm fıkrası okunurken herkesin ayağa kalkacağı düzenlemesi var. Mahkeme salonları kimsenin keyfine göre idare edilecek, kişisel egoların tatmin edilecği alanlar değildir bunu açıkça dile getirdik" diye konuştu.

İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Baran Selanik ise duruşmada ayağa kalkılması gereken hallerin kanunda belirtildiğini, bu haller dışında ayağa kalkma zorunluluğu olmadığını vurguladı.