Mahçup TDK: Mahçup nasıl yazılır? Mahcup mu yoksa Mahçup mu?

Mahçup TDK: Mahçup nasıl yazılır? Mahçup mu yoksa Mahcup mu? Vatandaşlar bu sorunun cevabını araştırıyor. Sizler için araştırdık. İşte Türk Dil Kurumu'na göre ise kelimenin doğru yazım şekli

MAHÇUP MU? MAHCUP MU?

TDK sitesinde sözlükten arama yaptığımızda mahçup diye bir kelime bulunmamaktadır.

Kelime'nin doğrusu MAHCUP'TUR.

MAHCUP KELİMESİNİN ANLAMI

Mahcup kelimesi Arapça "maḥcūb"tan dilimize girmiştir. TDK mahcup kelimesinin anlamını ise sıfat ve zarf olarak iki şekilde kullanıyor.

1. sıfat Utangaç:

"Kenara mahcup bir çocuk gibi büzüldü." - Sait Faik Abasıyanık

2. zarf Utangaç bir biçimde:

"Etrafınızda mahcup, cüretsiz, beceriksiz dolaşır." - Hüseyin Cahit Yalçın