Doç. Dr. Akköprü, "Bunların vücut yüzeylerine temas eden bazı kimyasallar var. Örneğin 'borik asit' ile temas edilmiş bir böceğin vücut yüzeyinde kurumalar meydana geliyor ve böylelikle ölümle sonuçlanıyor. Bu nedenle bulundukları alanlara borik asit uygulanabilir. Ya da diatomlu topraklar var ve bu canlılar bu topraklardan da çok etkileniyorlar. Evlerin kapı pervazlarına, pencerelere, yarık ve çatlaklara, bu topraklardan ya da borik asit tozlarından ilave edilebilir. Aslında bildiğimiz tuz bile bunlar için doğal bir mücadele. Bunlar uygulanabilir" ifadelerini kullandı.