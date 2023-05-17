Mahalleli kürekleri alıp, seferber oldu!

Mahallede çiftçilik yapan 2 çocuk babası Kemal Yeğin (28), insani görev yaptıklarını söyledi. Yeğin, "Kasımbağı Mahallesi'nde yaşıyorum. Bölgeye geldiğimizde Zilan Çayı'nı Van Gölü'ne bağlayan bölgenin biriken kum nedeniyle kapandığını, inci kefallerinin de bu nedenle tatlı sulara göç edemediğini fark ettik. Köylüler olarak imece usulü toplanıp, hemen harekete geçtik. Küreklerle tepeliğe dönüşen kum yığınlarını temizleyip, tatlı su geçişini sağladık. Kapalı alana sıkışan balıkların tatlı sulara erişmesini sağladık. Bu çalışmayı yaptığımız için de mutlu olduk" dedi.