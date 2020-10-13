Magnum Porsche çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Soruları Ekim ayına gelmemiz ile birlikte sıkça aranılan başlıklardan oldu. Magnum 2020 Porsche çekiliş sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu.

2020 MAGNUM PORSCHE ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kazananlar 17 Ekim 2020 tarihinde Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki'nden ve Magnum'un resmi internet adresinden açıklanacak.

KAMPANYA ÇEKİLİŞİ NEREDE YAPILACAK?

Çekiliş, 13.10.2020 tarihinde saat 11.00'da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No: 4 - A Beyoğlu/İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.

KAZANAN TALİHLİLER NEREYE BAŞVURACAK?

Asil talihliler, başvuru için en geç 04.11.2020; yedek talihliler ise, en geç 19.11.2020 tarihine kadar kimlik fotokopileri, ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün çubukları ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr'ye veya U2 Tanıtım'a başvurmaları başvurmaları halinde ikramiyelerini teslim almaya hak kazanacaklardır. Bu tarihlere kadar sunmazlarsa ikramiyelerini teslim alamazlar. İkramiye tesliminde, ikramiye kazanılan okunabilir şifreli ürün çubuğu ibrazı zorunludur. Şifreli ürün çubuğunun okunabilir şekilde saklanması katılımcıların sorumluluğundadır. İkramiye, çekilişle belirlenen talihlilere başvuru ve devir işlemleri tamamlandıktan sonra taahhüt edildiği şekilde verilecektir.