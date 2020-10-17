Magnum Porsche çekiliş sonuçları 2020

Magnum Porsche çekilişi kim kazandı? Soruları günün en çok merak edilenler arasında yerini aldı. 2 kişinin son model Porsche sahibi olacağı Magnum çekiliş sonuçları bugün belli oldu. Asıl tahlihliler Magnum'un resmi internet sayfasında yayınlandı. İşte, Magnum çekiliş sonuçları 2020

MAGNUM PORSCHE ÇEKİLİŞİ KİM KAZANDI?

2020 Magnum Porsche çekilişinde kazanan asıl talihliler ve yedek talihlilerin isimleri açıklandı...

Asıl Talihliler şöyle;

18541333- Murat Satılmış/Kastamonu

07711700- Emir Yiğit/İstanbul

Yedek talihliler şu şekilde;

14021349- Sevgi Bozkurt/İstanbul

03093983- Hüseyin Coşkun/Karabük

Porsche Kazanan talihliler ise 17 Ekim 2020 tarihinde Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki ve Magnum resmi sitesi üzerinden duyurulacaktır.

KAZANAN TALİHLİLER NEREYE BAŞVURACAK?

Asil talihliler, başvuru için en geç 04.11.2020; yedek talihliler ise, en geç 19.11.2020 tarihine kadar kimlik fotokopileri, ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün çubukları ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr'ye veya U2 Tanıtım'a başvurmaları başvurmaları halinde ikramiyelerini teslim almaya hak kazanacaklardır. Bu tarihlere kadar sunmazlarsa ikramiyelerini teslim alamazlar. İkramiye tesliminde, ikramiye kazanılan okunabilir şifreli ürün çubuğu ibrazı zorunludur. Şifreli ürün çubuğunun okunabilir şekilde saklanması katılımcıların sorumluluğundadır. İkramiye, çekilişle belirlenen talihlilere başvuru ve devir işlemleri tamamlandıktan sonra taahhüt edildiği şekilde verilecektir.