Magnum çekiliş sonucu açıklandı mı? Magnum çekilişine katılan binlerce insan sonuçları öğrenmek için sıkça sorgulama yapıyor. Magnum resmi internet sayfasında katılım koşullarında çekiliş sonuçlarının açıklanacağı tarihi belirledi. Peki, Magnum çekiliş sonuçları nereden öğrenilir?

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Magnum Çekilişi 14 Eylül 2019 tarihinde saat 11.00'da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (U2 Tanıtım) Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirildi.

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Magnum'un resmi internet sayfasında kazanan talihlilerin, 19.10.2019 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki’nde duyurulacağını bildirdi. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacak. Postada meydana gelecek gecikmelerden tanıtım şirketi sorumlu olmayacak.

KAZANAN TALİHLİLERİN DİKKATİNE!

Asil talihliler, başvuru için en geç 03.11.2019; yedek talihliler ise, en geç 18.11.2019 tarihine kadar kimlik foto-kopileri, ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün çubukları ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr’ye veya U2 Tanıtım’ın yukarıda belirtilen adresine şahsen başvurmaları ve istenilen belgeleri tam ve eksiksiz teslim etmeleri halinde ikramiyelerini teslim almaya hak kazanacaklardır. Bu tarihlere kadar başvurmayan talihliler ikramiyelerini teslim alamazlar. İkramiye tesliminde, ikramiye kazanılan okunabilir şifreli ürün çubuğu ibrazı zorunludur. Şifreli ürün çubuğunun okunabilir şekilde saklanması katılımcıların sorumluluğundadır. Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişilerin ikramiye tesliminde ikametgah tezkeresi ibrazı da zorunludur. İkramiye, çekilişle belirlenen talihlilere başvuru ve devir işlemleri tamamlandıktan sonra taahhüt edildiği şekilde verile-cektir. Bu kampanyaya Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş., U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic.Ltd.Şti. ve Narkoz İletişim Hiz. San. ve Ticaret A.Ş. çalışanları ile 18 yaşından küçükler katılamaz. Katılmış ve kazanmış olsalar bile ikramiyeleri verilmez. Bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz. Kazanılan hak devredilemez ve nakde çevrilemez. KDV ve ÖTV dışında ikramiye ile ilgili tüm vergiler ve yasal yükümlülükler talihlilere aittir.