KADİR KAYMAKÇI: Son günlerin en güzel magazini bu ayrılık gerçekten! Her şey var içinde aşk, ayrılık, aldatma, itiraf, itham, laf dalaşı... Bunların üstüne bir de İrem Derici’nin Cem Belevi için söylediği ve bence şimdiden magazin tarihine geçen ‘Çeyrek Popçu’ benzetmesi! Sanırım her ikisi de bu olayı kendi PR’ları için kullanacaktır. Her ikisinin de hayranları şimdiden saf tutmuştur. Açıkçası ben İrem Derici’nin yapacağı yeni açıklamaları ve ‘alevler’ atılan influncer’ların kimler olduğunu merak ediyorum. Her iki taraf için de yaz daha da sıcak geçecek.