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Magazin Pazarı'nda bu hafta: İrem Derici, Demet Akalın...

'Magazin Pazarı'nda bu hafta

HT Magazin ekibi haftanın en çok konuşulan olaylarını yorumladı

15.05.2022 - 08:47 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Geçtiğimiz hafta polemik rüzgarı esti. İrem Derici ile Cem Belevi'nin ihanet iddiaları nedeniyle ayrılmasının ardından, Derici'nin Belevi hakkında kullandığı ifadeler magazin gündemine damga vurdu.

    Başka bir tartışma konusu ise Aleyna Tilki ile Demet Akalın arasında geçti. Akalın, 'Dünya starı' olmak istediğini her defasında dile getiren Tilki'ye 'don' göndermesinde bulundu, genç popçudan yanıt gecikmedi.

    Haftanın skandalı ise Mehmet Ali Erbil'den geldi. Bir ödül töreninde sahneye çıkan ünlü şovmenin, sunucu Melike Öcalan'a söylediği sözler büyük tepki çekti.

    Yeniden nikah masasına oturmaya hazırlanan Özcan Deniz'e ise annesinden veto geldi.

  • İrem Derici ile Cem Belevi ikinci kez ayrıldı. İhanete uğradığını iddia eden Derici, Belevi'nin söylentileri reddetmesinin ardından, "Über samimiyetsiz açıklamayı izledim. Ben bir kaç saat uyuyup, uyanıp her şeyi anlatayım ya... Bu sahtekarlık artık sıktı. A'dan Z'ye şöyle ses kayıtlarıyla mis gibi he ne dersin? 'Yaz sonuna kalmaz İrem'i şutlarım zaten, şu takvimi bir doldurayım şimdi kötü çocuk imajı çizemem!' mi olsun ilk konumuz, yoksa alevler attığın influencer'lar mı sen seç! Ya da direkt itiraf ettiğin ihanetten de girebilirim mevzuya bana fark etmez." dedi.

  • ESİN ÖVET: İki gün Türkiye, İrem Derici’nin uyanmasını bekledi. Uyandı uyanmasına tabi ve beklenen açıklamayı yapmadı. Sadece her gün minik minik dozlar halinde bu olayın acısını çıkartıyor Cem Belevi’den. Tam anlamıyla yapacağını yapacak, açıklamasını yapacak ama sanırım biraz daha bekleyecek merak edenler. Tüm bunlar olup biterken Cem Belevi’ye ne olacak derseniz hiçbir şey olmaz. Ne İrem’e ne de Cem’e. Magazin dünyası böyle olayları sever. Cem bu yaz konser konser dolaşır. Her seferinde bu soru sorulur. İrem’e sorulur. Yani bu mevzu öyle kolay kolay kapanmaz. Daha uzar.

  • KADİR KAYMAKÇI: Son günlerin en güzel magazini bu ayrılık gerçekten! Her şey var içinde aşk, ayrılık, aldatma, itiraf, itham, laf dalaşı... Bunların üstüne bir de İrem Derici’nin Cem Belevi için söylediği ve bence şimdiden magazin tarihine geçen ‘Çeyrek Popçu’ benzetmesi! Sanırım her ikisi de bu olayı kendi PR’ları için kullanacaktır. Her ikisinin de hayranları şimdiden saf tutmuştur. Açıkçası ben İrem Derici’nin yapacağı yeni açıklamaları ve ‘alevler’ atılan influncer’ların kimler olduğunu merak ediyorum. Her iki taraf için de yaz daha da sıcak geçecek.

  • MEHMET ÇALIŞKAN: İrem Derici, “aldatıldım”, Cem Belevi “asla aldatmadım” dedi. Sonuçta biri fena halde yalan söylüyor. İrem Derici, aldatmanın ses kaydı olduğunu iddia etti. Ya gerçek ya da blöf. Hangisi olduğunu henüz bilmiyoruz. Ses kayıtları yayınlanmadığı sürece kimin yalan söylediğini öğrenmemiz pek kolay değil. Benim bu olayda dikkatimi çeken konu Derici’nin Belevi’ye sarfettiği cümleler oldu. İrem Derici’nin “Bu sahtekârlık artık sıktı. Saltanat sona erdi çeyrek popçu! Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler” cümleleri yenilir - yutulur cinsten değil. Bu cümlelerden anladığım şu: İrem Derici, beraberlikleri sırasında da Cem Belevi’nin çeyrek popçu, konser dilencisi olduğunu ve sefil bir yaşam sürdüğünü düşünüyormuş. Madem Cem Belevi öyleydi de ilişkiye neden devam etti? Ayrıldıktan sonra 96 gül eşliğinde neden barıştı? 96 gül, Cem Belevi’nin olumsuz yanlarını kamufle edecek kadar güzel mi kokuyordu? Gel de o zamanki ayrılığın buram buram reklam koktuğuna inanma. İrem Derici, Cem Belevi’ye aldatıldığına yönelik kanıt sunabileceği, “beni kamuoyunun nezdinde küçük düşürdü” içerikli bir dava açsa mahkemeden nasıl bir sonuç çıkacağını hiç tahmin edemiyorum. Ne var ki Cem Belevi’nin İrem Derici’ye “Bana hakaret etti, mesleki itibarımı zedeledi” içerikli dava açsa mahkemeden nasıl bir sonuç çıkacağını tahmin etmek hiç de zor değil.

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