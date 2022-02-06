Magazin Pazarı'nda bu hafta

Bu haftanın en dikkat çekici olayı hiç şüphe yok ki Fatma Girik'in bakıcısının açıklamalarıydı. Usta sanatçının vefatının ardından Günay Girik ve Ahu Turanlı davalık oldu. Günay Girik, ablasının vefatında 'ihmal' olduğunu belirterek dava açtı. Ahu Turanlı ise iddiaları reddetti. Girik'in bakıcısı ise yaptığı açıklamalarla boyutu bambaşka bir noktaya taşıdı ve Turanlı'yı suçladı.

İlk evlilikleri dokuz ay süren Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'nın ikinci evlilikleri de bir yıl sürdü. Çift, boşanmaya karar verdiklerini duyurdu.

Geçtiğimiz ay evliliklerine bir şans daha veren futbolcu Özer Hurmacı ve eşi Mihriban Hurmacı ise şiddet iddiasıyla karakolluk oldu.

Haftanın çarpıcı bir diğer olayı ise Hande Yener'in sahne kıyafetiydi. Ünlü şarkıcının tercihi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.