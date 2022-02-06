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Magazin Pazarı'nda bu hafta: Fatma Giirk, Sinan Akçıl, Hande Yene

Magazin Pazarı'nda bu hafta

HT Magazin ekibi haftanın en çok konuşulan olaylarını yorumladı. ‘Magazin Pazarı’nda bu hafta; Fatma Girik'in kardeşi ve yeğeni arasında çıkan 'ihmal' davası, Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı ayrılığı, Özer Hurmacı'nın eşini darp ettiği iddiası ve Hande Yener'in çok konuşulan kıyafeti var...

06.02.2022 - 07:49 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Bu haftanın en dikkat çekici olayı hiç şüphe yok ki Fatma Girik'in bakıcısının açıklamalarıydı. Usta sanatçının vefatının ardından Günay Girik ve Ahu Turanlı davalık oldu. Günay Girik, ablasının vefatında 'ihmal' olduğunu belirterek dava açtı. Ahu Turanlı ise iddiaları reddetti. Girik'in bakıcısı ise yaptığı açıklamalarla boyutu bambaşka bir noktaya taşıdı ve Turanlı'yı suçladı.

    İlk evlilikleri dokuz ay süren Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'nın ikinci evlilikleri de bir yıl sürdü. Çift, boşanmaya karar verdiklerini duyurdu.

    Geçtiğimiz ay evliliklerine bir şans daha veren futbolcu Özer Hurmacı ve eşi Mihriban Hurmacı ise şiddet iddiasıyla karakolluk oldu.

    Haftanın çarpıcı bir diğer olayı ise Hande Yener'in sahne kıyafetiydi. Ünlü şarkıcının tercihi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

  • Fatma Girik'in vefatının ardından kardeşi Günay Girik ve yeğeni Ahu Turanlı arasındaki 'ihmal' kavgası büyüyor. Son olarak da usta oyuncunun bakıcısı Gozel Yazyyeva konuştu ve Ahu Turanlı'nın bin TL olduğu için kendisine koronavirüs testi yaptırmadığını söyledi. Gözyaşlarına boğulan Yazyyeva, "Fatma ablam benim yüzümden ölmüş olabilir" dedi.

  • ESİN ÖVET: Gerçekten bu iddialar doğruysa korkunç. Bir de bakıcıyı uyarıp, kimseye söyleme demesi daha da korkunç. Ki bakıcı vicdanı el vermemiş bunu açıklıyor. Ahu Hanım bu vicdanla nasıl yaşayacak? Bakıcının iddiaları doğruysa ve böyle diyaloglar yaşanmışsa Ahu Hanım bunu açıklamalı. Böyle bir vicdansızlık olamaz. Fatma Girik’e böyle bir vefasızlık, nankörlük olamaz. Allah gerçekten insana doğru dostlar, akrabalar nasip etsin dedirten bir olay.

  • KADİR KAYMAKÇI: Bu konuda beni en çok üzen şey Fatma Girik gibi bir sanatçının ardından onu filmlerini, oyunculuğunu konuşacağımıza günlerdir kardeşi ve yeğeni arasında ne olduğunu, neden olduğunu anlamadığımız bir konuyu konuşuyor olmamız! Bütün bu tartışmalardan bir şey çıkacağını sanmıyorum. Ama eğer Ahu Hanım, tüm belirtilerine rağmen bin lira için Fatma Girik’in yardımcısına korona testi yaptırmadıysa, bir de iddia edildiği gibi “Kimseye söyleme” diye bakıcı Gozel Hanım’ı uyardıysa korkunç gerçekten! Biz bunun olup olmadığını belki de hiç bilemeyeceğiz ama gerçekse o bunu kendi vicdanına nasıl anlatacak acaba!

  • MEHMET ÇALIŞKAN: Türk sinemasının simgelerinden birinin ardından böyle bir olay yaşanması çok üzücü. Bu olay, Fatma Girik’in kardeşiyle yeğeni arasındaki bir çekişmenin çok ötesinde. Açıkçası bir sağlık skandalı.  Ahu Turanlı, Günay Girik’in kendisi ve hastane hakkındaki suç duyurusunun ardından yetkili mercilere yapacağı açıklamanın ne olacağını büyük bir merakla bekliyoruz. Gozel Yazyyeva’nın yaptığı açıklama elbette büyük bir delil olacak. Bu arada Gozel Yazyyeva’ya bir çift lafım var; “Madem iddia ettiğin gibi Ahu Turanlı, o sıralarda bulunduğunuz özel hastanede yapılan PCR testi için bin lirayı vermedi, PCR testinin ücretsiz yapıldığı bir sağlık kuruluşuna neden gitmedin? Durumu, Fatma Girik’in başka bir yakınına neden bildirmedin? Kendinin, Fatma Girik’in ve daha birçok kişinin sağlığını / hayatını neden riske attın?” Cahilliğin, sorumsuzluğun bu kadarına da pes.

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