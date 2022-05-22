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Magazin Pazarı'nda bu hafta: Derya Tuna... - Magazin haberleri

'Magazin Pazarı'nda bu hafta

HT Magazin ekibi haftanın en çok konuşulan magazin olaylarını yorumladı

22.05.2022 - 08:45 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Magazin gündemi bu hafta da hareketli geçti. Derya Tuna, "Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok bence. Hanımlar bana kızmasın ama kadından bir hareket gelmezse erkeğin yapacağı hiçbir şey olmaz." sözleriyle polemik yarattı.

    Özcan Deniz ile olaylı bir ayrılık süreci yaşayan Feyza Aktan ise, "Boşanırken sözleşmemize 'Boşandıktan sonra Feyza’nın sevgilisi olamaz, olursa verilen tüm maddi imkanlar geri alınacaktır' diye bir madde eklendi." ifadelerini kullandı.

    Hülya Avşar, Z kuşağı hakkında, "Onlar beni istiyorlarsa yakalayabilirler ama ben onlara gidebileceğimi düşünmüyorum." derken, Kerem Bürsin de influencer’ları iklim krizi ve gereksiz tüketime karşı duyarsız olmakla suçladı.

  • Derya Tuna'nın "Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok bence. Ben bile güzel kadına dönüp bakarım. Hanımlar bana kızmasın ama kadından bir hareket gelmezse erkeğin yapacağı hiçbir şey olmaz." sözleri çok konuşuldu.

  • ESİN ÖVET: Aslında yüzde yüz katılıyorum diyemem, ama gerçeklik yanı da yok değil Derya Tuna’nın açıklamasında. Öncelikle “çapkın erkeklerin suçu yok” cümlesini ele alırsak. Bazılarının evet. Çünkü erkekler birbirlerine gaz veriyor. Şöyle ki, eşine, sevgiline sadık bir erkeği bir başka erkek, “Sen de ne kılıbıksın” ya da “Bak ne güzel kızlar var. Takıl oğlum. Tek kadınla hayat mı geçer” diye diye gaz veriyor. Kimisi de “Evli erkeğin sevgilisi mutlaka olur” mantığındaki ilerliyor maalesef. Kadınların baştan çıkarma olayına da bakarsak evet bazı kadınlar bunu yapıyor. Özellikle de evli ve sevgilisi olan erkeği ayarlamak isteyen bazı kadınlar var. Ben de biliyorum. Sırf evli ve sevgilisi olan erkek ilgilerini çekiyor. Diğer mevzu da evet doğru. Kadın belirler ilişkiyi. Evliliği, ayrılmayı, boşanmayı. Yanı kadın yönlendirir ilişkiyi öyle bir gücü var. Erkekler genellikle seçilir, seçtiğini düşünür.

  • KADİR KAYMAKÇI: Derya Hanım, bekar erkekler ve de kadınlardan bahsediyorsa çapkınlık meselesinde kimsenin suçu yok bence! Kimseyle bir bağı olmayan erkekler ya da kadınlar istediği gibi çapkınlık yapabilir kime ne, neyin suçundan bahsediyoruz! Evli ya da hayatında birisi varsa ve hala çapkınlık peşinde koşuyorsa da ‘suç’ konusu hayatlarındaki insanların eşlerinin yargısına kalıyor. İşin içinde aldatma varsa suçun kimde olduğunu ne önemi var!

  • MEHMET ÇALIŞKAN: Modern insanlık tarihi kadar eski, yumurta - tavuk ikilemi kadar klişe bir tartışma konusu. Elbette çapkınlık konusunda kadından bir hareket gelmezse erkeğin yapabileceği bir eylem olamaz. Kadından bir hareket gelmediği halde erkeğin bulunduğu eylem taciz olur.  Bir de işin diğer yüzü var. Erkeğin çapkınlıkta gözü yoksa kadın bir yığın harekette bulunsa ne yazar?

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