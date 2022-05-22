'Magazin Pazarı'nda bu hafta

Magazin gündemi bu hafta da hareketli geçti. Derya Tuna, "Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok bence. Hanımlar bana kızmasın ama kadından bir hareket gelmezse erkeğin yapacağı hiçbir şey olmaz." sözleriyle polemik yarattı.

Özcan Deniz ile olaylı bir ayrılık süreci yaşayan Feyza Aktan ise, "Boşanırken sözleşmemize 'Boşandıktan sonra Feyza’nın sevgilisi olamaz, olursa verilen tüm maddi imkanlar geri alınacaktır' diye bir madde eklendi." ifadelerini kullandı.

Hülya Avşar, Z kuşağı hakkında, "Onlar beni istiyorlarsa yakalayabilirler ama ben onlara gidebileceğimi düşünmüyorum." derken, Kerem Bürsin de influencer’ları iklim krizi ve gereksiz tüketime karşı duyarsız olmakla suçladı.