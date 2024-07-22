Maganda dehşeti!
Olay, Ankara'da meydana geldi. Evinin önünden geçen düğün konvoyuna sessiz olun uyarısı yapan genç adam kelimenin tam anlamıyla dehşeti yaşadı. Gözü dönen şehir eşkiyalarının taşlı saldırısı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Giriş: 22.07.2024 - 21:21 Güncelleme: 22.07.2024 - 21:21
Olay, Ankara'da meydana geldi.
Evinin önünden geçen düğün konvoyuna sessiz olun uyarısı yapan genç adam kelimenin tam anlamıyla dehşeti yaşadı.
Gözü dönen şehir eşkiyalarının taşlı saldırısı cep telefonu kamerasına yansıdı.
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