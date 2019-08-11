11 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İzmit'te bayram namazına giden 19 yaşındaki Resul Avcı, namaz çıkışında başında bir acı hissederek yere yığıldı. Kendi imkanlarıyla gittiği hastanede tedavi altına alınan Resul Avcı'nın başına 2 mermi isabet ettiği, mermilerden birinin dışarı çıktığını diğerinin ise kafatası içerisinde kaldığı belirlendi.
Akılalmaz olay, İzmit Yenikent Mahallesi Şehit Kazım Sokak üzerinde meydana geldi. Sabah saatlerinde bayram namazına giden Resul Avcı, namaz çıkışı evine gittiği sırada başında bir acı hissetti. Elini başına götürdüğünde kan gelen genç, birlikte yürüdüğü arkadaşlarıyla hastaneye gitti. Gencin hastanede çekilen tomografisinde başındaki mermi çekirdeği görüldü. Resul Avcı, başındaki mermi çekirdeğinin çıkarılması için ameliyata alındı. Polis R.A.'ya isabet eden mermiyi ateşleyen kişiyi bulmak için çalışma başlattı.
MERMİ ÇEKİRDEĞİ AMELİYATLA ÇIKARILDI
Kocaeli Devlet Hastanesi'ndeki ameliyatta doktorlar, Resul Avcı'nın başına 2 mermi isabet ettiğini, mermilerden birinin dışarı çıktığını diğerinin ise kafatası içerisinde kaldığını belirledi. Gencin başındaki mermi çekirdeği başarılı bir ameliyatla çıkarıldı. Ameliyat sonrasında gözetime alınan Resul Avcı, Beyin ve Sinir Cerrahi Servisi'ne yatırıldı.
'İNŞAATTAN BİR ŞEY DÜŞTÜĞÜNÜ SANDIM'
Olayı anlatan Resul Avcı, arkadaşlarıyla çay içmeyi planladığını belirterek, "Bayram namazından çıktık. Arkadaşlarla çay içecektik. Sonra yürürken, başıma bir anda bir şey geldi. Yukarıda inşaat vardı. Oradan bir şey düştüğünü sandım. Baktık, orada hiçbir çalışma yok. Elime az bir kan geldi. Sonra hastaneye geldik. Burada 2 kurşun olduğunu söylediler. 1 tanesi kendisi çıkmış, diğerini de şimdi ameliyatla aldılar. İlk anda kulağım çınladı. Ne olduğunu anlayamadım. Sonra da hastaneye geldik zaten" dedi.
'BAYRAMDA DIŞARI ÇIKMAYA KORKUYORUZ'
Olay sırasında Resul Avcı'nın yanında olan arkadaşı Mustafa Aktaş ise, "Biz Bekirdere'de oturuyoruz. Bayram namazından çıktık. Bir 30 metre kadar yürüdükten sonra arkadaşın kafasına bir şey geldi. Bir çat sesi duyduk. Şaşırdım ben. Yukarıdan bir şey düştüğünü düşündüm ama yere baktım, hiçbir şey yok. Arkadaşımın kafasına baktığımda çok fena kanıyordu. Gömleği falan hep kan içindeydi. Sonra hemen hastaneye geldik. Burada kafasından mermi çekirdeği çıkmış. Yazık, günah. Ben bunu yapanları şiddetle kınıyorum. Herkes dikkatli olsun. Bayramda dışarı çıkmaya bile korkuyoruz artık. Kimin ateş ettiği de belirsiz, kör kurşun. Bu çocuk ölse, kimin vurduğunu bilmiyoruz. Tamamen kör kurşun, talihsizlik" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!