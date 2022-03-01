Geçtiğimiz günlerde 92 yaşında hayatını kaybeden caz efsanesi trompetçi A. Muaffak Falay’ın yaşamı ve müzik serüvenini konu alan son belgesel “Maffy’s Jazz” festival başvurularına başladı. Deniz Yüksel Abalıoğlu’nun 2016 yılında Falay’ı İsveç’teki evinde ziyaret etmesi ile başlayan “Maffy’s Jazz” belgesel projesi, sanatçının önemli katkıları ve aralıklı yapılan özverili bir çalışma ile 5 yıl sürdü.
Belgesel için festival başvurularına başladıklarını ve ilk gösteriminin İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’nde yapılmasının planlandığını bildiren belgeselin yapımcı ve yönetmeni Deniz Yüksel Abalıoğlu şunları söylüyor: “Maffy'i ilk kez 2016 yılında İsveç'teki evinde ziyaret ettim. Sonra ard arda 2017 ve 2018 yıllarında yine Maffy’e gidip, onunla kaldım ve çekimleri onunla yaşayarak tek başıma gerçekleştirdim, çünkü filmin ev içinden bir anlatıcının elinden çıkmasını, samimi bir film olmasını istiyordum. Filmi izleyenlerin bu samimiyeti, benim varlığımı ve onun yalnızlığını paylaştığımı hissedeceğini düşünüyorum.”
Filmin post production çalışmalarının yeni tamamlandığını, Maffy’nin vefatı ile küçük bir ekleme de yapıldığını söyleyen Abalıoğlu, “Maffy, ben son gittiğimde 88 yaşındaydı. Stockholm’ün banliyölerinde, tek odalı bir evde, yalnız bir hayat sürüyordu. Artık çalacak nefese de sahip değildi. 2016’da Stockholm'e ilk gittiğim yılda ise son konserini çekme şansım oldu. Tabii ikimizde bunun son konseri olacağını bilmiyorduk. Umarım film tüm cazseverler tarafından izlenir ve Maffy'nin hatırası müzikleriyle beraber bu filmle de yaşar" dedi.
Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı tarafından desteklenen Maffy’s Jazz filmi, İKSV kapsamındaki Köprüde Buluşmalar platformundan da fragman yapım desteği aldı
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
"Maffy’s Jazz" belgeseli festival yolunda/maffys-jazz-belgeseli-festival-yolunda-3360778
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!