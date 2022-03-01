"Maffy’s Jazz" belgeseli festival yolunda

Geçtiğimiz günlerde 92 yaşında hayatını kaybeden caz efsanesi trompetçi A. Muaffak Falay’ın yaşamı ve müzik serüvenini konu alan son belgesel “Maffy’s Jazz” festival başvurularına başladı. Deniz Yüksel Abalıoğlu’nun 2016 yılında Falay’ı İsveç’teki evinde ziyaret etmesi ile başlayan “Maffy’s Jazz” belgesel projesi, sanatçının önemli katkıları ve aralıklı yapılan özverili bir çalışma ile 5 yıl sürdü.

Belgesel için festival başvurularına başladıklarını ve ilk gösteriminin İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’nde yapılmasının planlandığını bildiren belgeselin yapımcı ve yönetmeni Deniz Yüksel Abalıoğlu şunları söylüyor: “Maffy'i ilk kez 2016 yılında İsveç'teki evinde ziyaret ettim. Sonra ard arda 2017 ve 2018 yıllarında yine Maffy’e gidip, onunla kaldım ve çekimleri onunla yaşayarak tek başıma gerçekleştirdim, çünkü filmin ev içinden bir anlatıcının elinden çıkmasını, samimi bir film olmasını istiyordum. Filmi izleyenlerin bu samimiyeti, benim varlığımı ve onun yalnızlığını paylaştığımı hissedeceğini düşünüyorum.”

Maffy ve Deniz Yüksel Abalıoğlu

Filmin post production çalışmalarının yeni tamamlandığını, Maffy’nin vefatı ile küçük bir ekleme de yapıldığını söyleyen Abalıoğlu, “Maffy, ben son gittiğimde 88 yaşındaydı. Stockholm’ün banliyölerinde, tek odalı bir evde, yalnız bir hayat sürüyordu. Artık çalacak nefese de sahip değildi. 2016’da Stockholm'e ilk gittiğim yılda ise son konserini çekme şansım oldu. Tabii ikimizde bunun son konseri olacağını bilmiyorduk. Umarım film tüm cazseverler tarafından izlenir ve Maffy'nin hatırası müzikleriyle beraber bu filmle de yaşar" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı tarafından desteklenen Maffy’s Jazz filmi, İKSV kapsamındaki Köprüde Buluşmalar platformundan da fragman yapım desteği aldı