Madrid'de Filistin için kritik toplantı: Türkiye ve uluslararası toplumun ateşkes ve çözüm arayışları | Dış Haberler

Madrid'de Filistin için kritik toplantı: Türkiye ve uluslararası toplumun ateşkes ve çözüm arayışları | Dış Haberler

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13 Eylül 2024 tarihinde İspanya’nın başkenti Madrid, Filistin meselesi üzerine düzenlenen uluslararası bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yanı sıra, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Temas Grubu üyeleri ile İspanya, Slovenya, Norveç, İrlanda ve Avrupa Birliği temsilcileri bu önemli toplantıya katıldı. Toplantının gündeminde Gazze’deki insani kriz, İsrail’in saldırıları, Filistin Devleti'nin tanınması ve iki devletli çözüm çabaları yer aldı.

İSRAİL'İN SALDIRILARI VE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ

Toplantıda, özellikle İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği ve uluslararası kamuoyunda büyük tepki çeken saldırılar masaya yatırıldı. Katılımcılar, İsrail’in Batı Şeria’da işlediği insanlık suçlarını ve Gazze’de süregelen soykırım niteliğindeki saldırıları durdurmak için uluslararası toplumun daha somut adımlar atması gerektiğini vurguladılar. Toplantı, sadece bölgedeki mevcut şiddet sarmalına çözüm aramakla kalmayıp, aynı zamanda insani yardımların hızlı ve etkin bir şekilde bölgeye ulaştırılması gerektiğinin altını çizdi.

REKLAM ATEŞKES MÜZAKERELERİ VE İNSANİ YARDIM ÇABALARI Madrid'deki bu toplantı, devam eden ateşkes müzakereleri ve insani yardım konularında atılacak adımlara da ışık tuttu. Gazze’de yaşanan büyük insani kriz, özellikle çocuklar, yaşlılar ve kadınlar üzerinde yıkıcı etkiler bırakmaya devam ederken, toplantıya katılan ülkeler insani yardımın bölgeye kesintisiz ulaşması için daha fazla baskı yapılması gerektiği konusunda hemfikir oldular. Toplantıda kabul edilen ortak bildiri, Gazze’deki şiddetin derhal durdurulması için uluslararası topluma çağrıda bulundu ve İsrail’in saldırılarına son vermesinin yanı sıra Filistinli sivillere yönelik baskı ve saldırıların da sonlandırılması gerektiği belirtildi. Ortak bildiri, Gazze’deki insani dramın sona erdirilmesi için Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı'nın (UNRWA) çalışmalarına destek verilmesinin önemini de vurguladı.

FİLİSTİN DEVLETİ'NİN TANINMASI VE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM Toplantının en kritik gündem maddelerinden biri, Filistin Devleti'nin daha fazla ülke tarafından tanınması ve iki devletli çözümün gerçekleştirilmesi oldu. Katılımcılar, Filistin Devleti’nin uluslararası arenada tam anlamıyla tanınması için daha fazla ülkenin bu konuda adım atması gerektiğini savundular. Toplantıda kabul edilen ortak bildiri, uluslararası topluma Filistin Devleti'ni tanıma çağrısı yaparken, İsrail’in Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşim politikalarının uluslararası hukukun ihlali olduğunu da hatırlattı. REKLAM Bakan Hakan Fidan, Filistin Devleti’nin Birleşmiş Milletler’de tam üye statüsü kazanması için yoğun çaba harcanması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, bu süreçte karşı çıkan ülkeler üzerinde baskı kurulmasının önemini dile getirdi. Türkiye, uzun yıllardır Filistin’in yanında durarak uluslararası platformlarda Filistin halkının haklarını savunuyor ve bu çabalarını Madrid toplantısında bir kez daha açıkça ortaya koydu.

ULUSLARARASI TOPLUMUN TEPKİSİ VE ADALET ARAYIŞI Bakan Fidan, Filistin halkına yönelik işlenen suçların cezasız kalmaması gerektiğine dikkat çekti ve ülkeleri, İsrail'e karşı açılan soykırım davasında Uluslararası Adalet Divanı’na müdahil olmaya davet etti. Bu davanın, İsrail’in Gazze ve Batı Şeria’daki insan hakları ihlalleri karşısında bir tür hesap sorma mekanizması oluşturabileceği değerlendirilirken, Türkiye bu süreçte aktif bir rol oynamaya hazır olduğunu belirtti. EYLÜL AYI SONUNDA YENİ BİR TOPLANTI Toplantı sonucunda, Eylül ayı sonunda New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası çerçevesinde bir başka toplantı yapılması kararı alındı. Bu toplantıda, Filistin meselesine yönelik daha somut adımlar atılması ve uluslararası toplumun sürece daha aktif bir şekilde dahil edilmesi amaçlanıyor.

TÜRKİYE'NİN BÖLGEDEKİ ROLÜ Türkiye, Madrid’deki bu toplantıda bir kez daha Filistin meselesindeki kararlı tutumunu ve bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesi konusundaki aktif rolünü gösterdi. Türkiye, Filistin Devleti’nin tanınması, Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da belirttiği gibi, Türkiye, Filistin halkının haklarının korunması, uluslararası hukukun uygulanması ve bölgedeki barışın kalıcı hale getirilmesi için her türlü diplomatik çabayı göstermeye devam edecek. Türkiye’nin bu süreçte oynadığı arabuluculuk ve destek rolü, Filistin sorununun çözümünde kilit unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

Madrid’de yapılan bu toplantı, sadece bölgesel değil, küresel çapta da yankı uyandıran bir girişim olarak, uluslararası toplumun Filistin meselesine yönelik artan duyarlılığının bir göstergesi oldu. Türkiye ve diğer katılımcı ülkeler, Filistin halkının haklarının korunması ve bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesi için somut adımlar atılması konusunda kararlılıklarını yinelediler.