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Madonna, çiçeklerle süslenmiş bir küvetin içine çıplak oturarak tüm dünyayı etkisi altına alan salgınla ilgili düşüncelerini dile getirdi.

Şarkıcı, "Covid19, kişinin ne kadar ünlü, zengin ya da komik olduğuna bakmıyor. Tamamen eşitlikle hareket eden bir virüs" ifadelerini kullandı.

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