Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü personel alımı yapıyor! İşte başvuru şartları
MTA, jeoloji, maden, inşaat ve elektrik-elektronik mühendisi pozisyonlarında istihdam etmek üzere 30 sözleşmeli personel alacak. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün sözleşmeli personel alımı duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı. Adaylar, 10 Mart'a kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek.
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MTA personel alımı yapacağını duyurdu. Toplamda 30 personel alımı için başvurular e devlet ekranı üzerinden olacak.
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MTA PERSONEL ALIMI YAPIYOR!
MTA, jeoloji, maden, inşaat ve elektrik-elektronik mühendisi pozisyonlarında istihdam etmek üzere 30 sözleşmeli personel alacak.
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Adaylar, 10 Mart'a kadar e-Devlet Kapısı üzerinden "Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvuruda bulunabilecek. MTA, yazılı veya sözlü sınav yapmadan 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralamasını esas alarak alım gerçekleştirecek. Ayrıca belirlenen genel ve özel şartlara sahip olunması da gerekecek.
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