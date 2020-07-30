Maden suyu içerisinde bulunan mineraller sayesinde ciltteki zararlı olan toksinlerin atılmasını ve cildin parlak ve berrak bir görünüme kavuşmasını sağlamaktadır.

Maden Suyu Faydaları;

İçeriğinde bulundurduğu asitler nedeniyle bakterilerin temizlenmesini sağlamaktadır. Bu şekilde cildin gözenekleri açılır ve nefes almaya başlar.

Cildi sıkılaştırır ve gerginleştirir.

Ciltte meydana gelen fazla yağ oluşumunu yok eder ve toksinleri temizler.

Pürüzsüz bir cilde sahip olmanızı sağlar.

Ciltte oluşan akne ve sivilce oluşumlarını önler ve oluşanları tedavi eder.

Makyaj temizleyici olarak kullanıldığında göz çevresini besler.

Maden Suyu ile Yüz Temizleme;

Cildinizi ılık su ile yıkayıp, 1 adet maden suyunu pamuk yardımıyla cildinize uygulayın. Yaklaşık 10 dakika sonunda cildinizi durulamadan kağıt havlu ile kurulayın.

2 yemek kaşığı kil, 1 yemek kaşığı badem yağı ve 1 su bardağı maden suyunu iyice karıştırın ve homojen hale getirin. Ardından cildinize maske şeklinde uygulayarak, 20 dakika bekleyin. Ilık su ile durulayın. Cildinizdeki fazla yağın dengelenmesini ve cildinizin gerginleşmesini sağlayacaktır.

1 su bardağı maden suyu, 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve limon suyunu karıştırınız. Pamuk yardımı ile cildinize masaj yapar şekilde problemli bölgelere uygulayın. Yaklaşık 30 dakika bekleyin ve ılık su ile durulayın.

Bu maskeleri haftada 2 kez uygulayabilirsiniz. İçeriğindeki maddeler tamamen tüm cilt tipleriyle uyumludur.