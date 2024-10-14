KPSS'den 2015'te aldığı puanla maden ocağına üretim işçisi olarak başlayan Murat Ergin'den geride eşi ve 2 çocuğu kaldı. Kurucaşile ilçesi Şeyhler köyündeki mezarlığa giden Murat Ergin'in 2008'te aynı ocaktan emekli olan ağabeyi Mustafa Ergin (50), gözyaşlarına boğuldu. Zamanın su gibi akıp geçtiğini söyleyen Mustafa Ergin, "Aynı dün gibi acılarımız taptaze duruyor. Bu içinizdeki yara hiçbir zaman geçmez ve dinmez. Boynumuz bükük, hayat devam ediyor. Mecburen bu acıya katlanmak zorundayız. Keşke böyle bir acı yaşanmasaydı diyoruz ama ilahi takdirin de önüne geçemiyorsun. Hayatlarını kaybeden bütün madencilerimizin mekanları cennet olsun, hepsi pırlanta gibi delikanlıydı, hepsi ekmeğinin peşindeydi. Maden ocağında herkes orada ekmeğini böler, paylaşırdı. Orada birbirine düşman olan yoktu. Ama maalesef bu patlama onları bizden koparıp aldı. Zaman su gibi akıp geçiyor, 2 yıl, 20 yıl, 200 yılda geçse de insanın içinde hasret ve burukluk hiçbir zaman dinmeyecek. Çünkü senin her şeyini paylaştığın canın kanını kaybetmek psikolojik olarak insanda çok büyü yara bırakıyor" dedi.